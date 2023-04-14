Ураза-байрам - что это за праздник

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ураза-Байрам, или Ид-аль-Фитр, или праздник разговения, входит в число главных праздников исламского календаря. Он знаменует завершение священного месяца Рамадан. В этот день завершается пост, который мусульмане держали 30 дней.

Праздник разговения, или же Ураза-байрам, стремительно приближается к дому каждого мусульманина. Впереди верующих ожидает Ночь предопределения, а через несколько дней завершится священный месяц Рамадан.

Мусульмане провели все 30 дней поста с пользой: они воздерживались от еды и питья днем, читали книги, изучали религию, совершали добрые деяния - иными словами, духовно очищались. За это Всевышний преподнес им награду в виде светлого праздника Ид-аль-Фитр.

Что означает праздник Ураза-байрам

Ураза-Байрам - один из главных праздников в исламском календаре, традиции которого берут свое начало еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. Празднование Уразы широко распространялось во времена становления Арабского халифата, а праздничные столы в этот день стало принято накрывать в Османской империи, Египте, странах Магриба, Афганистане и других образованиях. Праздник разговения одинаково важен для всех представителей исламских течений.

Сегодня Ид-аль-Фитр отмечается во всех странах Исламского мира, а также в некоторых регионах России. День празднования официально объявляется выходным, чтобы верующие смогли обойти своих коллег, родных и близких и поздравить их с окончанием поста. А дети в этот день бегают по домам и собирают сладости.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как поздравить мусульманина с Ид-аль-Фитр

Верующие в День разговения поздравляют друг друга известной арабской фразой "Ид мубарак!", что означает "Желаю благословенного праздника" или просто "С праздником". Такое поздравление обычно дополняется фразой "Такаббаля Аллаху минна уа минкум" - "Да примет Всевышний от Вас и от нас".

Накануне и в день Уразы необходимо выплатить закят - обязательную милостыню для бедняков, путников или больных. Мусульманин может пожертвовать как деньги, так и любые продукты питания. Закят обязателен для каждого верующего, который имеет имущество, превышающее его основные нужды.

Что нужно и что нельзя делать в Ураза-байрам

К празднованию Ид-аль-Фитр мусульманину следует тщательно подготовиться, причем делать это нужно заранее. Для начала, верующие готовят праздничные блюда и убираются в доме. Перед праздником совершается полное омовение, затем надо надеть новую одежду. Только после этого можно пойти поздравить своих друзей, родственников и коллег.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С этого дня разрешается есть и пить в дневное время суток, и даже курить, но важно помнить, что в исламе курение в принципе запретное деяние, так как оно вредит здоровью мусульманина. Так что лучше вообще избегать табачных и никотиновых изделий.

Самое главное, чего нельзя делать во время Праздника разговения, - держать пост. Таким образом "Всевышний проявил милость по отношению к своим рабам". Соблюдать пост запрещено не только в день Ид-аль-Фитр, но и на Курбан-байрам.

В Ураза-байрам также запрещено работать и заниматься домашними делами. Мусульманин должен посвятить себя только празднику. Нельзя портить в этот день отношения с друзьями и близкими. Строго порицаются ругань и сквернословие в Ураза-байрам.

Как празднуют Ид-аль-Фитр

В этот день мусульмане, надевая свою лучшую одежду, спешат в мечети на праздничный намаз. В этом году Ураза-байрам выпадает на пятницу 21 апреля, поэтому, помимо "ид-намаза", мусульмане совершат "рузман" - обязательную пятничную молитву.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дома в это время накрываются столы и готовятся праздничные традиционные блюда. Верующие приглашают к себе домой разделить праздник с друзьями, родственниками, соседями, а также совершают ответные визиты с подарками. Одновременно детвора бегает по домам и поздравляет всех с праздником, получая взамен сладкие подарки.

Как украсить стол

В праздник предпочтение отдается традиционным блюдам, их список значительно меняется с учетом страны и национальной кухни. Блюда на стол для Уразы хозяйка выберет самостоятельно, однако очень часто в этот день можно встретить плов, долму, салаты, а также мясные и мучные блюда.

Что касается сладкого, то, кроме конфет, тортов и пирогов на любой вкус, предпочтение отдается и национальной кухне. Абсолютно любой стол украсят пахлава, чак-чак, халва, шекербура и даже орехи с медом.