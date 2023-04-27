© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пять столпов ислама входят шахада, молитва, пост в Рамадан, закят и паломничество. Они обязательны для всех верующих и образуют фундамент религии.

Пять столпов ислама - шахада, молитва, пост в Рамадан, закят и паломничество - это предписания шариата. Они не встречаются в Коране, однако зафиксированы в сборнике хадисов пророка "Сахих аль-Бухари" от богослова Мухаммеда аль-Бухари.

"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад − Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамадане"

— Абдуллах ибн Умар

Шахада - Свидетельство веры

Шахада - предписание соблюдения строжайшего единобожия. Ее произнесение и принятие смысла необходимо для того, чтобы стать мусульманином. Смысл кроется в вере в единого Бога и в подтверждении пророческой миссии Мухаммеда.

На арабском шахада звучит так: "Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммада расулюллах".

Русский перевод гласит: "Свидетельствую, что нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и, что Мухаммад – Его Посланник".

Шииты дополняют шахаду словами о Праведном халифе и имаме Али ибн Абу Талибе "уа Алийун валийуЛлях", что означает "Али - наместник Аллаха".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молитва - намаз

Соблюдение пятикратного намаза в определенное время суток является основным постулатом в исламе. Это обязанность каждого совершеннолетнего мусульманина

Намаз включает:

возвеличивание и восхваление Всевышнего,

мольбу,

чтение Корана,

зикры,

поясные и земные поклоны.

Он совершается пять раз за сутки:

утром,

в обед,

после обеда,

вечером,

ночью.

Молиться можно как в мечети и дома, так и на рабочем месте, в школе, учебном заведении или в любом чистом месте на улице. Совершение намаза дозволено не только индивидуально, но и коллективно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закят - милостыня

Сам термин "закят" трактуется как "очищение греха". Это обязательное пожертвование со стороны состоятельных мусульман в пользу нуждающихся. Верующий ежегодно выплачивает строго установленную сумму в пользу сирот, бедных и обездоленных.

Если Аллах дал одному мусульманину больший достаток, чем остальным, то состоятельный верующий должен будет поделиться излишками с теми, кто нуждается. При этом малоимущие освобождаются от уплаты такого налога.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саум - пост

Саум - соблюдение тридцатидневного поста в месяц Рамадан. Это почитание Всевышнего путем воздержания от еды и питья в дневное время суток, отказа от половой близости и других вещей, которые вредят вере мусульманина.

Пост обязателен для всех совершеннолетних мусульман, его могут держать и дети. Если верующий по каким-либо причинам не может соблюдать уразу, то он освобождается от поста. Однако до начала нового Рамадана мусульманину следует возместить пропущенные дни поста.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хадж - паломничество

Хадж - целью каждого мусульманина. Абсолютно любой верующий мечтает совершить паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни и притронуться к мусульманской святыне - Каабе.

Человек, совершивший хадж, становится уважаемым среди родственников и друзей, так как благословение из хаджа от паломника действует на его родных и близких.

Если человек за свою жизнь не сумел отправиться в Мекку, то ему стоит послать "заместителя" - родственника или друга. Женщинам дозволено совершить паломничество только в сопровождении мужчины.