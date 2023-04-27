Пять столпов ислама - шахада, молитва, пост в Рамадан, закят и паломничество - это предписания шариата. Они не встречаются в Коране, однако зафиксированы в сборнике хадисов пророка "Сахих аль-Бухари" от богослова Мухаммеда аль-Бухари.
"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад − Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамадане"
— Абдуллах ибн Умар
Шахада - Свидетельство веры
Шахада - предписание соблюдения строжайшего единобожия. Ее произнесение и принятие смысла необходимо для того, чтобы стать мусульманином. Смысл кроется в вере в единого Бога и в подтверждении пророческой миссии Мухаммеда.
На арабском шахада звучит так: "Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммада расулюллах".
Русский перевод гласит: "Свидетельствую, что нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и, что Мухаммад – Его Посланник".
Шииты дополняют шахаду словами о Праведном халифе и имаме Али ибн Абу Талибе "уа Алийун валийуЛлях", что означает "Али - наместник Аллаха".
Молитва - намаз
Соблюдение пятикратного намаза в определенное время суток является основным постулатом в исламе. Это обязанность каждого совершеннолетнего мусульманина
Намаз включает:
- возвеличивание и восхваление Всевышнего,
- мольбу,
- чтение Корана,
- зикры,
- поясные и земные поклоны.
Он совершается пять раз за сутки:
- утром,
- в обед,
- после обеда,
- вечером,
- ночью.
Молиться можно как в мечети и дома, так и на рабочем месте, в школе, учебном заведении или в любом чистом месте на улице. Совершение намаза дозволено не только индивидуально, но и коллективно.
Закят - милостыня
Сам термин "закят" трактуется как "очищение греха". Это обязательное пожертвование со стороны состоятельных мусульман в пользу нуждающихся. Верующий ежегодно выплачивает строго установленную сумму в пользу сирот, бедных и обездоленных.
Если Аллах дал одному мусульманину больший достаток, чем остальным, то состоятельный верующий должен будет поделиться излишками с теми, кто нуждается. При этом малоимущие освобождаются от уплаты такого налога.
Саум - пост
Саум - соблюдение тридцатидневного поста в месяц Рамадан. Это почитание Всевышнего путем воздержания от еды и питья в дневное время суток, отказа от половой близости и других вещей, которые вредят вере мусульманина.
Пост обязателен для всех совершеннолетних мусульман, его могут держать и дети. Если верующий по каким-либо причинам не может соблюдать уразу, то он освобождается от поста. Однако до начала нового Рамадана мусульманину следует возместить пропущенные дни поста.
Хадж - паломничество
Хадж - целью каждого мусульманина. Абсолютно любой верующий мечтает совершить паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни и притронуться к мусульманской святыне - Каабе.
Человек, совершивший хадж, становится уважаемым среди родственников и друзей, так как благословение из хаджа от паломника действует на его родных и близких.
Если человек за свою жизнь не сумел отправиться в Мекку, то ему стоит послать "заместителя" - родственника или друга. Женщинам дозволено совершить паломничество только в сопровождении мужчины.