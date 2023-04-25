Что такое хадж в Мекку?

Хадж - это паломничество в священный город Мекку, которое обязан совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин, как только у него появится такая возможность. Он входит в число пяти столпов ислама. Хадж проводится только в месяц Зуль-хиджа, в отличие от умры - малого паломничества, которое можно совершать круглый год.

Хадж - один из пяти предписанных шариатом столпов ислама. Они лежат в основе религии и обязательны для всех мусульман. Хадж входит в их число наряду с шахадой (свидетельство о вере), намазом (молитвой), постом в месяц Рамадан и закятом (милостыней).

Хадж - вовсе не туристическая поездка. Это в первую очередь испытание, но еще и светлая радость.

Каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество в святые для него места, если такая возможность ему выпадет, даже несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться верующим, - ведь это возможность ощутить свою близость к Всевышнему. А еще лучше совершить хадж многократно. Если же мусульманин умышленно не совершит хадж, хотя имел такую возможность, то он согрешил и ответит за этот грех в Судный день.

Что такое хадж

Хадж - это паломничество в священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии. Там расположена известная мечеть Аль-Харам, внутри которой стоит главная исламская святыня - Кааба. Каждый верующий должен хотя бы раз в своей жизни отправиться к святым местам, если для этого у него есть средства и силы.

Помимо Мекки, есть еще один священный город - Медина, где находится могила пророка Мухаммеда.

Если кто-то по тем или иным причинам не в состоянии совершить хадж, он может послать вместо себя "заместителя" - друга или родственника.

В чем разница между умрой и хаджем?

Умра - это малое паломничество по святым местам, совершающееся в любое время года. Между умрой и хаджем имеются весомые различия.

Оба события включают в себя посещение Мекки и Медины, обязательные ритуалы, такие как обход против часовой стрелки вокруг Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, бритье волос и ихрам - особое состояние духовной и физической чистоты. На этом сходства заканчиваются.

Различия хаджа и умры:

Хадж имеет гораздо более весомый статус, ведь это один из обязательных столпов ислама. Совершившему хадж мусульманину достается почет, его называют "хаджи". Умра же хотя и богоугодна, но ее значение гораздо меньше.

Умру можно совершить в любое время года, хадж - только в месяц Зуль-хиджа.

Хадж отличается от умры наличием дополнительных ритуалов. Ритуалы для умры можно совершить в течение нескольких часов, за что ее и зовут "малым паломничеством". А вот на хадж потребуется минимум 4 дня, так как он обязательно подразумевает проживание в течение нескольких дней в долине Мина и ночевку в Муздалифе, а также пребывание в долине Арафа.

Когда совершается хадж

Паломничество начинается через два месяца после окончания Рамадана - в 12-й месяц исламского календаря Зуль-хиджа, что переводится как "обладающий паломничеством". Хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и завершая 12-м днем месяца. На второй день паломничества и девятый день месяца приходится День стояния на горе Арафат.

Знаменует окончание хаджа главный праздник в исламе - Ид аль-Адха, или Курбан-байрам. Он выпадает на десятый день Зуль-хиджа. Совершающие хадж паломники в этот день стоят на горе Арафат, а после возвращаются в Мекку, чтобы еще раз пройтись вокруг Каабы и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва. Наконец мусульмане в последний раз совершают таваф - ритуальный обход вокруг Каабы.