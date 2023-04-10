© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночь предопределения в священный месяц Рамадан - самая важная для каждого представителя ислама. Как сказано в Коране, в эту ночь предопределится судьба каждого мусульманина.

Ночь аль-Кадр, или Ночь предопределения, - самая почитаемая ночь месяца Рамадан. Считается, что именно в эту ночь ангел Джабраил явился к пророку Мухаммеду и передал ему первые аяты из Корана. Чаще всего она выпадает на ночь перед 27-м днем Рамадана.

Когда Ночь предопределения будет в 2023 году

Ночь предопределения, как и остальные исламские праздники, отмечается по лунному календарю. Она наступает на 27-й день поста и подтверждается хадисом от имама Муслима. В этом году самая важная ночь для верующих выпадает на ночь с 17 на 18 апреля.

Приход Ночи предопределения можно выявить по нескольким признакам:

тихая и спокойная погода,

слабый ветер,

отсутствие холодных дождей,

в небе можно разглядеть звезды,

падения звезд не происходит.

Утром все верующие просыпаются вместе с мягким рассветом, а солнце взойдет без ослепляющих лучей с нежным светом, так что можно будет разглядеть солнечный диск. Мусульмане считают, что Всевышний в этот день запретил шайтанам, дьяволам и прочей нечистой силе подниматься вместе с солнцем.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночь предопределения - что нужно делать

Самое главное, что должен делать мусульманин в Ночь предопределения, - следовать сунне пророка Мухаммеда, то есть читать намаз. Верующий обязан возместить все молитвы, который по тем или иным причинам пропустил за год. По традиции, совершенный в эту ночь намаз приравнивается к молитвам на 1000 месяцев вперед, а если быть точнее, - на 83,3 года.

Помимо намаза, представители ислама в эту ночь читают Коран. Для них эту ночь лучше потратить на молитвы и чтение вплоть до рассвета, чем на сон. Читать священное писание можно как вслух, так и наизусть.

Кроме того, в Ночь предопределения мусульмане прощают друг другу все обиды, вспоминают свои ошибки, принимают их и обещают работать над ними, чтобы в дальнейшем не оступаться.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать

Поскольку Ночь аль-Кадр выпадает на строгий Рамадан, и мусульманину в это время следует держать уразу, то категорически запрещается не только употреблять алкоголь, курить кальян и заниматься прелюбодеянием, что и так карается религиозными последствиями, но и врать, лгать, сплетничать и ссориться.

Мусульманину не следует в эту ночь развлекаться или смотреть теле- или YouTube-каналы с "черным" юмором. Как уже говорилось выше, верующим лучше посвятить эту ночь молитвам и чтению Корана.

Еще одно правило в Ночь аль-Кадр - нельзя спать после заката вплоть до восхода солнца. Как считают мусульмане, это время лучше проводить за чтением книг и намазом, а поспать можно и после. Если же представитель ислама не может победить сон, то ему необходимо продержаться как минимум до сухура и дважды совершить молитву.