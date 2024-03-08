Намаз в Рамадан 2024: время и расписание, праздничная молитва, таравих

Намаз – один из пяти столпов ислама. Совершать молитву мусульмане должны пять раз в день каждый день. Однако, как правило, для священного месяца Рамадан составляется календарь намазов. По нему можно определить не только время намаза, но и время сухура и ифтара – утреннего и вечернего приемов пищи.
Когда заканчивается Рамадан 2024?
Окончание священного для мусульман месяца Рамадан в 2024 году выпадает на 9 апреля. На следующий день, то есть 10 апреля, представители ислама будут отмечать праздник Ураза–байрам.
Намазы в месяц Рамадан
Намаз – обязательная молитва для каждого верующего, один из пяти столпов ислама. Он выполняется пять раз в день. Как во время Рамадана, так и в другие месяцы, последователи религии должны совершать каждый день пять обязательных намазов:
- Фаджр – утренний намаз, состоящий из двух ракаатов;
- Зухр – полуденный намаз (4 ракаата);
- Аср – предвечерний намаз (4 ракаата);
- Магриб – вечерний намаз (3 ракаата);
- Иша – ночной намаз (4 ракаата).
Ракаат – набор слов и действий, которые совершаются в строго установленном порядке.
Все молитвы совершаются в определенное время, которое зависит от местоположения и географических координат.
После какого намаза можно кушать в Рамадан?
Вечерняя трапеза в Рамадан (ифтар) проводится после вечернего намаза (Магриб). Разговение лучше не переносить на более позднее время, а приступить к нему сразу после захода солнца.
Утренний прием пищи (сухур) надо завершить до восхода солнца, то есть до намаза Фаджр.
Расписание намаза на Рамадан 2024
День поста – дата – день недели – Фаджр (сухур до) – Зухр – Аср – Магриб (ифтар после) – Иша, Таравих
1 день – 11 марта – понедельник – 4:48 – 12:41 – 15:40 – 18:28 – 20:24
2 день – 12 марта – вторник – 4:45 – 12:41 – 15:41– 18:30 – 20:27
3 день – 13 марта – среда – 4:43 – 12:41 – 15:43 – 18:32 – 20:29
4 день – 14 марта – четверг – 4:40 – 12:41 – 15:44 – 18:34 – 20:31
5 день – 15 марта – пятница – 4:37 – 12:40 – 15:46 – 18:36 – 20:34
6 день – 16 марта – суббота – 4:34 – 12:40 – 15:47 – 18:38 – 20:36
7 день – 17 марта – воскресенье – 4:31 – 12:40 – 15:48 – 18:40 – 20:38
8 день – 18 марта – понедельник – 4:28 – 12:39 – 15:49 – 18:42 – 20:41
9 день – 19 марта – вторник – 4:25 – 12:39 – 15:51 – 18:44 – 20:43
10 день – 20 марта – среда – 4:22 – 12:39 – 15:52 – 18:46 – 20:45
11 день – 21 марта – четверг – 4:19 – 12:39 – 15:53 – 18:48 – 20:48
12 день – 22 марта – пятница – 4:16 – 12:38 – 15:54 – 18:50 – 20:50
13 день – 23 марта – суббота – 4:12 – 12:38 – 15:56 – 18:52 – 20:53
14 день – 24 марта – воскресенье – 4:09 – 12:38 – 15:57 – 18:54 – 20:55
15 день – 25 марта – понедельник – 4:06 – 12:37 – 15:58 – 18:56 – 20:58
16 день – 26 марта – вторник – 4:03 – 12:37 – 15:59 – 18:58 – 21:00
17 день – 27 марта – среда – 4:00 – 12:37 – 16:01 – 19:00 – 21:03
18 день – 28 марта – четверг – 3:56 – 12:36 – 16:02 – 19:02 – 21:06
19 день – 29 марта – пятница – 3:53 – 12:36 – 16:03 – 19:04 – 21:08
20 день – 30 марта – суббота – 3:50 – 12:36 – 16:04 – 19:06 – 21:11
21 день – 31 марта – воскресенье – 3:46 – 12:36 – 16:05 – 19:08 – 21:14
22 день – 1 апреля – понедельник – 3:43 – 12:35 – 16:06 – 19:10 – 21:17
23 день – 2 апреля – вторник – 3:39 – 12:35 – 16:07 – 19:12 – 21:19
24 день – 3 апреля – среда – 3:36 – 12:35 – 16:08 – 19:14 – 21:22
25 день – 4 апреля – четверг – 3:32 – 12:34 – 16:10 – 19:16 – 21:25
26 день – 5 апреля – пятница – 3:28 – 12:34 – 16:11 – 19:18 – 21:28
27 день – 6 апреля – суббота – 3:25 – 12:34 – 16:12 – 19:20 – 21:31
28 день – 7 апреля – воскресенье – 3:21 – 12:34 – 16:13 – 19:22 – 21:34
29 день – 8 апреля – понедельник – 3:17 – 12:33 – 16:14 – 19:24 – 21:37
30 день – 9 апреля – вторник – 3:14 – 12:33 – 16:15 – 19:26 – 21:40
Дуа на сухур и ифтар
Перед воздержанием и разговением мусульманин и мусульманка должны совершить намерение – прочитать дуа.
Дуа перед сухуром:
"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"
Дуа перед ифтаром:
"Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"
Оба намерения верующим нужно произносить на арабском языке.
Намаз Таравих
Таравих – желательная двадцатиракаатная молитва, которую представители ислама совершают на протяжении всего Рамадана после обязательного ночного намаза Иша.
Таравих начинают совершать с 1-й ночи и заканчивают в последнюю ночь поста. Такой намаз принято совершать в мечетях, но при отсутствии возможности помолиться можно дома с родственниками или одному.
Намаз в Ураза-байрам 2024
Праздничный намаз в Ид аль-Фитр совершается рано утром, через 30 минут после рассвета. Праздничную молитву принято совершать коллективно, в мечетях.
При этом в Ураза-байрам не стоит забывать и об обязательных намазах, которые нужно совершать ежедневно в определенное время, – они должны быть выполнены и в этот день тоже.