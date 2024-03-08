Намаз в Рамадан 2024: время и расписание, праздничная молитва, таравих

В священный месяц Рамадан, как и в любой другой, мусульмане должны пять раз в день совершать намаз. Кроме того, желателен намаз Таравих. Представляем расписание намаза на Рамадан 2024.

Намаз – один из пяти столпов ислама. Совершать молитву мусульмане должны пять раз в день каждый день. Однако, как правило, для священного месяца Рамадан составляется календарь намазов. По нему можно определить не только время намаза, но и время сухура и ифтара – утреннего и вечернего приемов пищи.

Когда заканчивается Рамадан 2024?

Окончание священного для мусульман месяца Рамадан в 2024 году выпадает на 9 апреля. На следующий день, то есть 10 апреля, представители ислама будут отмечать праздник Ураза–байрам.

Намазы в месяц Рамадан

Намаз – обязательная молитва для каждого верующего, один из пяти столпов ислама. Он выполняется пять раз в день. Как во время Рамадана, так и в другие месяцы, последователи религии должны совершать каждый день пять обязательных намазов:

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фаджр – утренний намаз, состоящий из двух ракаатов;

Зухр – полуденный намаз (4 ракаата);

Аср – предвечерний намаз (4 ракаата);

Магриб – вечерний намаз (3 ракаата);

Иша – ночной намаз (4 ракаата).

Ракаат – набор слов и действий, которые совершаются в строго установленном порядке.

Все молитвы совершаются в определенное время, которое зависит от местоположения и географических координат.

После какого намаза можно кушать в Рамадан?

Вечерняя трапеза в Рамадан (ифтар) проводится после вечернего намаза (Магриб). Разговение лучше не переносить на более позднее время, а приступить к нему сразу после захода солнца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренний прием пищи (сухур) надо завершить до восхода солнца, то есть до намаза Фаджр.

Расписание намаза на Рамадан 2024

День поста – дата – день недели – Фаджр (сухур до) – Зухр – Аср – Магриб (ифтар после) – Иша, Таравих



1 день – 11 марта – понедельник – 4:48 – 12:41 – 15:40 – 18:28 – 20:24

2 день – 12 марта – вторник – 4:45 – 12:41 – 15:41– 18:30 – 20:27

3 день – 13 марта – среда – 4:43 – 12:41 – 15:43 – 18:32 – 20:29

4 день – 14 марта – четверг – 4:40 – 12:41 – 15:44 – 18:34 – 20:31

5 день – 15 марта – пятница – 4:37 – 12:40 – 15:46 – 18:36 – 20:34

6 день – 16 марта – суббота – 4:34 – 12:40 – 15:47 – 18:38 – 20:36

7 день – 17 марта – воскресенье – 4:31 – 12:40 – 15:48 – 18:40 – 20:38

8 день – 18 марта – понедельник – 4:28 – 12:39 – 15:49 – 18:42 – 20:41

9 день – 19 марта – вторник – 4:25 – 12:39 – 15:51 – 18:44 – 20:43

10 день – 20 марта – среда – 4:22 – 12:39 – 15:52 – 18:46 – 20:45

11 день – 21 марта – четверг – 4:19 – 12:39 – 15:53 – 18:48 – 20:48

12 день – 22 марта – пятница – 4:16 – 12:38 – 15:54 – 18:50 – 20:50

13 день – 23 марта – суббота – 4:12 – 12:38 – 15:56 – 18:52 – 20:53

14 день – 24 марта – воскресенье – 4:09 – 12:38 – 15:57 – 18:54 – 20:55

15 день – 25 марта – понедельник – 4:06 – 12:37 – 15:58 – 18:56 – 20:58

16 день – 26 марта – вторник – 4:03 – 12:37 – 15:59 – 18:58 – 21:00

17 день – 27 марта – среда – 4:00 – 12:37 – 16:01 – 19:00 – 21:03

18 день – 28 марта – четверг – 3:56 – 12:36 – 16:02 – 19:02 – 21:06

19 день – 29 марта – пятница – 3:53 – 12:36 – 16:03 – 19:04 – 21:08

20 день – 30 марта – суббота – 3:50 – 12:36 – 16:04 – 19:06 – 21:11

21 день – 31 марта – воскресенье – 3:46 – 12:36 – 16:05 – 19:08 – 21:14

22 день – 1 апреля – понедельник – 3:43 – 12:35 – 16:06 – 19:10 – 21:17

23 день – 2 апреля – вторник – 3:39 – 12:35 – 16:07 – 19:12 – 21:19

24 день – 3 апреля – среда – 3:36 – 12:35 – 16:08 – 19:14 – 21:22

25 день – 4 апреля – четверг – 3:32 – 12:34 – 16:10 – 19:16 – 21:25

26 день – 5 апреля – пятница – 3:28 – 12:34 – 16:11 – 19:18 – 21:28

27 день – 6 апреля – суббота – 3:25 – 12:34 – 16:12 – 19:20 – 21:31

28 день – 7 апреля – воскресенье – 3:21 – 12:34 – 16:13 – 19:22 – 21:34

29 день – 8 апреля – понедельник – 3:17 – 12:33 – 16:14 – 19:24 – 21:37

30 день – 9 апреля – вторник – 3:14 – 12:33 – 16:15 – 19:26 – 21:40

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Дуа на сухур и ифтар

Перед воздержанием и разговением мусульманин и мусульманка должны совершить намерение – прочитать дуа.

Дуа перед сухуром:

"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"

Дуа перед ифтаром:

"Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"

Оба намерения верующим нужно произносить на арабском языке.

Намаз Таравих

Таравих – желательная двадцатиракаатная молитва, которую представители ислама совершают на протяжении всего Рамадана после обязательного ночного намаза Иша.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таравих начинают совершать с 1-й ночи и заканчивают в последнюю ночь поста. Такой намаз принято совершать в мечетях, но при отсутствии возможности помолиться можно дома с родственниками или одному.

Намаз в Ураза-байрам 2024

Праздничный намаз в Ид аль-Фитр совершается рано утром, через 30 минут после рассвета. Праздничную молитву принято совершать коллективно, в мечетях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом в Ураза-байрам не стоит забывать и об обязательных намазах, которые нужно совершать ежедневно в определенное время, – они должны быть выполнены и в этот день тоже.