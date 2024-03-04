Время ифтара и сухура в Рамадан 2024: расписание в Москве

Начался священный для мусульман месяц Рамадан. В течение 30 дней последователи ислама будут поститься, отказываясь от еды и питья в дневное время суток. Им дозволено кушать и пить во время ифтара (вечерний прием пищи) и сухура (предрассветный прием).
Во сколько ифтар и сухур в 2024 году
День Рамадана – Дата – До скольки сухур (Фаджр) – Со скольки ифтар (Магриб)
1 день – 11 марта – понедельник – 4:50 – 18:31
2 день – 12 марта – вторник – 4:47 – 18:33
3 день – 13 марта – среда – 4:44 – 18:35
4 день – 14 марта – четверг – 4:41 – 18:37
5 день – 15 марта – пятница – 4:38 – 18:40
6 день – 16 марта – суббота – 4:35 – 18:42
7 день – 17 марта – воскресенье – 4:33 – 18:44
8 день – 18 марта – понедельник – 4:30 – 18:46
9 день – 19 марта – вторник – 4:27 – 18:48
10 день – 20 марта – среда – 4:23 – 18:50
11 день – 21 марта – четверг – 4:20 – 18:52
12 день – 22 марта – пятница – 4:17 – 18:54
13 день – 23 марта – суббота – 4:14 – 18:56
14 день – 24 марта – воскресенье – 4:11 – 18:58
15 день – 25 марта – понедельник – 4:08 – 19:00
16 день – 26 марта – вторник – 4:05 – 19:02
17 день – 27 марта – среда – 4:01 – 19:04
18 день – 28 марта – четверг – 3:58 – 19:06
19 день – 29 марта – пятница – 3:55 – 19:08
20 день – 30 марта – суббота – 3:51 – 19:10
21 день – 31 марта – воскресенье – 3:48 – 19:12
22 день – 1 апреля – понедельник – 3:44 – 19:14
23 день – 2 апреля – вторник – 3:41 – 19:16
24 день – 3 апреля – среда – 3:37 – 19:18
25 день – 4 апреля – четверг – 3:34 – 19:20
26 день – 5 апреля – пятница – 3:30 – 19:22
27 день – 6 апреля – суббота – 3:27 – 19:24
28 день – 7 апреля – воскресенье – 3:23 – 19:26
29 день – 8 апреля – понедельник – 3:19 – 19:28
30 день – 9 апреля – вторник – 3:15 – 19:30