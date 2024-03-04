Время ифтара и сухура в Рамадан 2024: расписание в Москве

В пост в месяц Рамадан мусульмане едят и пьют только в темное время суток. Когда начинаются сухур и ифтар в Москве в 2024 году? Представляем расписание на каждый день Рамадана 2024.

Начался священный для мусульман месяц Рамадан. В течение 30 дней последователи ислама будут поститься, отказываясь от еды и питья в дневное время суток. Им дозволено кушать и пить во время ифтара (вечерний прием пищи) и сухура (предрассветный прием).

Во сколько ифтар и сухур в 2024 году

День Рамадана – Дата – До скольки сухур (Фаджр) – Со скольки ифтар (Магриб)

1 день – 11 марта – понедельник – 4:50 – 18:31

2 день – 12 марта – вторник – 4:47 – 18:33

3 день – 13 марта – среда – 4:44 – 18:35

4 день – 14 марта – четверг – 4:41 – 18:37

5 день – 15 марта – пятница – 4:38 – 18:40

6 день – 16 марта – суббота – 4:35 – 18:42

7 день – 17 марта – воскресенье – 4:33 – 18:44

8 день – 18 марта – понедельник – 4:30 – 18:46

9 день – 19 марта – вторник – 4:27 – 18:48

10 день – 20 марта – среда – 4:23 – 18:50

11 день – 21 марта – четверг – 4:20 – 18:52

12 день – 22 марта – пятница – 4:17 – 18:54

13 день – 23 марта – суббота – 4:14 – 18:56

14 день – 24 марта – воскресенье – 4:11 – 18:58

15 день – 25 марта – понедельник – 4:08 – 19:00

16 день – 26 марта – вторник – 4:05 – 19:02

17 день – 27 марта – среда – 4:01 – 19:04

18 день – 28 марта – четверг – 3:58 – 19:06

19 день – 29 марта – пятница – 3:55 – 19:08

20 день – 30 марта – суббота – 3:51 – 19:10

21 день – 31 марта – воскресенье – 3:48 – 19:12

22 день – 1 апреля – понедельник – 3:44 – 19:14

23 день – 2 апреля – вторник – 3:41 – 19:16

24 день – 3 апреля – среда – 3:37 – 19:18

25 день – 4 апреля – четверг – 3:34 – 19:20

26 день – 5 апреля – пятница – 3:30 – 19:22

27 день – 6 апреля – суббота – 3:27 – 19:24

28 день – 7 апреля – воскресенье – 3:23 – 19:26

29 день – 8 апреля – понедельник – 3:19 – 19:28

30 день – 9 апреля – вторник – 3:15 – 19:30