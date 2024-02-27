Как держать пост Рамадан в первый раз? Советы начинающим

Пост в Рамадан очень важен для мусульман. Нужно правильно соблюдать его, выполнять правила. Представляем советы и рекомендации, как держать пост в Рамадан, как и что есть и что нельзя делать?

Священный месяц Рамадан наступил. Он продлится 30 дней и завершится в апреле празднованием Ураза-байрам. Пост в месяц Рамадан – один из пяти столпов ислама. Это возможность сделать себя намного лучше.

Людей, соблюдающих Рамадан, с каждым годом прибавляется. Однако те, кто только начинает держать уразу, могут допускать ошибки во время поста. Важно минимизировать их, чтобы провести все 30 дней священного месяца с пользой.

Когда Рамадан 2024?

Напомним, пост в месяц Рамадан длится 30 дней. В 2024 году он начался 11 марта. Закончится священный месяц 9 апреля, а уже на следующий день, 10 числа, мусульмане отметят праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следует обратить внимание на 27-й день Рамадана – Ночь аль-Кадр, или Ночь предопределения. Это самая почитаемая ночь месяца, так как она может оказать решающее влияние на судьбы мусульман.

Как правильно соблюдать пост в Рамадан?

В Рамадан последователи ислама отказываются от еды и питья в дневное время суток. Каждый день месячного поста состоит из двух периодов: воздержания (от рассвета до заката) и разговения (от заката до рассвета).

Мусульманам дозволено кушать и пить только два раза в день – во время сухура и ифтара. Сухур – предрассветный прием пищи во время Рамадана, а ифтар – вечерний прием пищи в период поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ифтар лучше не откладывать на потом, поскольку это нежелательное действие, то есть разговляться надо сразу после того, как это становится дозволенным. А вот сухур можно максимально приближать к рассвету. Пост не нарушается и в случае несоблюдения сухура, но это лишит верующего вознаграждений от Бога.

Те, кто держит уразу в первый раз, должны знать, что поститься нужно не во вред своему здоровью. Для этого лучше перейти на правильное питание, в том числе – отказаться от соленой и жирной еды. Отпускать пост лучше всего при помощи воды и фиников.

Новичкам важно понимать, что пост в священный месяц Рамадан – это в первую очередь поклонение Всевышнему и воспитание духа, а не диета. Поэтому перед постом нужно произнести намерение: «Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха»

Намаз и дуа в Рамадан

Расписание месяца Рамадан составляется заранее. В календаре Рамадан 2024 указано расписание совершения молитв на все 30 дней, а также время начала разговения и воздержания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит забывать и про дуа – мольбу, обращение к Создателю. В месяц Рамадан очень важно произносить его как можно чаще, это поможет мусульманину достигнуть всех своих целей и получить большое вознаграждение от Аллаха.

Гигиена и сон во время поста

Чистка зубов, полоскание рта, душ и мытье головы мусульманином в Рамадан без всяких сомнений дозволены и не нарушают пост. Единственный момент – при этом верующий должен избегать проглатывания воды. Если верующий плавает или моется, не глотая воду, то это никак не нарушит его пост в дневное время. Более того, водные процедуры физически помогут новичкам справиться с жаждой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в Рамадан нужно научиться правильно распоряжаться днями священного месяца. Важно установить такой режим сна, который не навредит постящемуся.

Так, сон между ифтаром и сухуром пойдет только на пользу. Необходимо вздремнуть и после утреннего намаза.

Что нельзя делать в Рамадан?

Держащие пост в первый раз должны знать, что Рамадан – это месяц духовного очищения и покаяния перед Всевышним. Сподвижники пророка 6 месяцев ждали прихода месяца и столько же скорбели по его уходу. Поэтому Рамадан – это период отказа от всего, что притупляет разум верующего.

Просмотры фильмов или передач с черным юмором и эротическими сценами не принесут никакой благодати и могут нарушить уразу. Поэтому лучше провести 30 дней поста рядом со своими родными и близкими или за чтением книг.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И еще один, очень сложный для многих, но очень важный момент заключается в следующем: Рамадан – самое время отказаться от сквернословия, злословия, сплетен, издевательств, сделать свой язык намного чище.

Поздравляем всех мусульман с началом священного месяца Рамадан! Рамадан карим!