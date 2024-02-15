Рамадан 2024: правила и что нельзя делать во время поста

Рамадан – это священный для мусульман месяц. Он длится 30 дней, в течение которых последователи ислама отказываются от еды и воды днем, соблюдая пост, а также выполняя определенные правила и не нарушая запреты. Завершится месяц Рамадан празднованием Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам.

Священный для всех мусульман месяц Рамадан продолжается 30 дней. На протяжении всего этого времени верующие держат пост, употребляя пищу и воду только ночью. Кроме ограничений в еде и питье, пост в месяц Рамадан предполагает соблюдение и ряда других запретов.

Когда Рамадан 2024?

Пост в священный месяц Рамадан длится 30 дней. В этом году он начинается 11 марта. Конец Рамадана приходится на 9 апреля. После него, 10 апреля, мусульмане отпразднуют Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что каждый год даты начала и конца Рамадана, а также Праздника разговения меняются, так как они определяются по исламскому лунному календарю.

Что нельзя делать в Рамадан?

Запрет на потребление пищи и жидкости в дневное время суток - самое важное правило в месяц Рамадан. Мусульмане в этот месяц едят только во время ифтара (сразу после заката) и сухура (непосредственно перед восходом).

Помимо этого, верующий должен отказаться от всех вредных привычек - курения, а также от спиртных напитков. Важно, что курить и употреблять алкоголь нельзя не только в Рамадан, но и во все остальное время, так как в исламе под запретом находится все, что вредит здоровью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Рамадан также запрещено сглатывать мокроту и специально вызывать приступ рвоты. Следует отказаться от просмотров телепрограмм и фильмов, в которых содержатся черный юмор, эротические и насильственные сцены.

Что касается интимной близости супругов, то она запрещена только днем. Половая близость в часы поста нарушает сам пост. Ограничения снимаются после захода солнца и вплоть до рассвета.

Можно ли жевать жвачку во время поста? Если у нее есть вкус и запах, если она крошится во рту, то это нарушает пост.

Можно ли развлекаться в Рамадан?

Рамадан – это время для поклонения Всевышнему и покаяния перед ним. Поэтому верующему стоит отказаться от любых развлечений, даже вечером.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучше всего эти дни провести со своими родственниками и друзьями. Правильно будет посещать мечети и читать книги. Развлечения не сделают последователя ислама счастливым, зато правильное соблюдение уразы укрепит иман (веру) мусульманина.

Как держать пост Рамадан?

В священный месяц верующие отказываются от еды и жидкости в дневное время суток. Им разрешается кушать и пить только два раза в день – до рассвета (сухур) и на закате (ифтар).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом пост необходимо соблюдать так, чтобы не навредить здоровью. Лучше перейти на правильное питание. Соленую и жирную пищу следует заменить на фрукты, овощи, яйца, творог, салаты, куриную грудку и овощные супы.

Трапезу лучше закончить за два часа до рассвета, а рот стоит избавить от кусков еды, почистив зубы.

Очень важно для мусульманина перед постом произнести намерение: "Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха".

Отпускать уразу лучше всего при помощи фиников и воды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После них можно приступать к другим блюдам. С разговением лучше не затягивать, так как это нежелательное действие.

А вот потребление пищи в сухур желательно максимально приближать к рассвету. Держать пост дальше можно и в случае, если верующий не совершил сухур, однако он лишится части вознаграждений от Аллаха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила соблюдения поста в месяц Рамадан равны как для мужчин, так и для женщин. Не держать уразу могут:

беременные и кормящие,

путники,

люди, страдающие различными болезнями,

дети.

Как правильно отпускать пост в месяц Рамадан?

Отпускать уразу нужно сразу после захода солнца. Откладывать ифтар на потом нежелательно. Разговение лучше начать с фиников или воды. Но если под рукой не оказалось фиников, то можно обойтись и водой.