Вестник Кавказа

Рамадан 2024: правила и что нельзя делать во время поста

Мурад Устаров
Открытие Московской Соборной мечети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рамадан – это священный для мусульман месяц. Он длится 30 дней, в течение которых последователи ислама отказываются от еды и воды днем, соблюдая пост, а также выполняя определенные правила и не нарушая запреты. Завершится месяц Рамадан празднованием Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. 

Священный для всех мусульман месяц Рамадан продолжается 30 дней. На протяжении всего этого времени верующие держат пост, употребляя пищу и воду только ночью. Кроме ограничений в еде и питье, пост в месяц Рамадан предполагает соблюдение и ряда других запретов. 

Когда Рамадан 2024? 

Пост в священный месяц Рамадан длится 30 дней. В этом году он начинается 11 марта. Конец Рамадана приходится на 9 апреля. После него, 10 апреля, мусульмане отпразднуют Ураза-байрам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что каждый год даты начала и конца Рамадана, а также Праздника разговения меняются, так как они определяются по исламскому лунному календарю. 

Что нельзя делать в Рамадан? 

Запрет на потребление пищи и жидкости в дневное время суток - самое важное правило в месяц Рамадан. Мусульмане в этот месяц едят только во время ифтара (сразу после заката) и сухура (непосредственно перед восходом). 

Помимо этого, верующий должен отказаться от всех вредных привычек - курения, а также от спиртных напитков. Важно, что курить и употреблять алкоголь нельзя не только в Рамадан, но и во все остальное время, так как в исламе под запретом находится все, что вредит здоровью.

Набор табличек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Рамадан также запрещено сглатывать мокроту и специально вызывать приступ рвоты. Следует отказаться от просмотров телепрограмм и фильмов, в которых содержатся черный юмор, эротические и насильственные сцены. 

Что касается интимной близости супругов, то она запрещена только днем. Половая близость в часы поста нарушает сам пост. Ограничения снимаются после захода солнца и вплоть до рассвета.

Можно ли жевать жвачку во время поста? Если у нее есть вкус и запах, если она крошится во рту, то это нарушает пост. 

Можно ли развлекаться в Рамадан? 

Рамадан – это время для поклонения Всевышнему и покаяния перед ним. Поэтому верующему стоит отказаться от любых развлечений, даже вечером. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучше всего эти дни провести со своими родственниками и друзьями. Правильно будет посещать мечети и читать книги. Развлечения не сделают последователя ислама счастливым, зато правильное соблюдение уразы укрепит иман (веру) мусульманина. 

Как держать пост Рамадан? 

В священный месяц верующие отказываются от еды и жидкости в дневное время суток. Им разрешается кушать и пить только два раза в день – до рассвета (сухур) и на закате (ифтар). 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом пост необходимо соблюдать так, чтобы не навредить здоровью. Лучше перейти на правильное питание. Соленую и жирную пищу следует заменить на фрукты, овощи, яйца, творог, салаты, куриную грудку и овощные супы. 

Трапезу лучше закончить за два часа до рассвета, а рот стоит избавить от кусков еды, почистив зубы. 

Очень важно для мусульманина перед постом произнести намерение: "Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха".

Отпускать уразу лучше всего при помощи фиников и воды.

Финик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После них можно приступать к другим блюдам. С разговением лучше не затягивать, так как это нежелательное действие. 

А вот потребление пищи в сухур желательно максимально приближать к рассвету. Держать пост дальше можно и в случае, если верующий не совершил сухур, однако он лишится части вознаграждений от Аллаха. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила соблюдения поста в месяц Рамадан равны как для мужчин, так и для женщин. Не держать уразу могут: 

  • беременные и кормящие, 
  • путники, 
  • люди, страдающие различными болезнями,
  • дети. 

Как правильно отпускать пост в месяц Рамадан? 

Отпускать уразу нужно сразу после захода солнца. Откладывать ифтар на потом нежелательно. Разговение лучше начать с фиников или воды. Но если под рукой не оказалось фиников, то можно обойтись и водой.

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