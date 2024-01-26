Ураза байрам 2024: когда, что это, как поздравить и как празднуют?

Ураза байрам – это Праздник разговения, знаменующий окончание месяца Рамадан и наступление месяца Шавваль. В этом году мусульмане отпразднуют Ид аль-Фитр 10 апреля.

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, – один из главных праздников всех мусульман. Через 70 дней после Праздника разговения последователи ислама будут отмечать другой главный день – Курбан-байрам (16 июня).

Когда Ураза-байрам 2024?

Мусульмане в этом году отпразднуют Ураза-байрам 10 апреля. При этом, согласно лунному календарю, празднование начинается вечером 9 апреля, но основные мероприятия пройдут днем 10 числа. Кроме того, праздник Ид аль-Фитр приходится на первый день месяца Шавваль.

Сколько длится Ураза байрам? Праздник фактически приходится на два календарных дня, то есть в 2024 году – на 9 и 10 апреля, однако продолжается сутки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ураза-байрам – что за праздник?

Праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) – один из главных праздников мусульман. Он важен для представителей всех исламских течений.

Ураза байрам означает окончание священного месяца Рамадан, в ходе которого мусульмане держали 30-дневный пост.

Как поздравить с Ураза байрам?

Мусульмане в праздничный день поздравляют друг друга фразой «Ид мубарак!», что в переводе на русский означает «Желаю благословенного праздника» или просто «С праздником». Произнося поздравление, также говорят фразу «Такаббаля Аллаху минна уа минкум» - «Да примет Аллах от Вас и от нас».

Но этим празднование не ограничивается – верующие желают счастья, здоровья, мирного неба над головой и всего самого наилучшего.

Помимо этого, накануне и в день Уразы мусульманину следует выплатить милостыню в пользу бедняков, путников или больных – закят, один из столпов ислама. Можно пожертвовать как деньги, так и продукты питания.

Пост Ураза 2024

Перед Праздником разговения мусульмане в течение всего месяца Рамадан держат пост (уразу). Он начнется 11 марта и завершится 9 апреля. Главное правило уразы – отказ от питья и еды в дневное время суток.

Воздержаться от приема пищи днем недостаточно для Рамадана. Верующий обязан совершить намерение, которое важно читать каждый день перед началом поста:

«Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Всевышнего»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователи ислама во время поста соблюдают ифтар и сухур – два приема пищи в ночное время суток. Сухур совершается за два часа до первых признаков рассвета, а ифтар – последний прием еды, который следует проводить после вечерней молитвы.

Пост надо держать с умом, чтобы не навредить своему здоровью, поэтому совершать ифтар и сухур нужно сухой и нежирной пищей.

Выходной в Ураза байрам 2024

Сегодня праздник Ид аль-Фитр в странах Исламского мира считается выходным днем. При этом в некоторых странах Праздник разговения отмечают несколько дней подряд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подобная практика есть и в России – Ураза-байрам официально объявлен выходным днем в республиках СКФО, Крыму, Татарстане, Адыгее и Башкортостане. Руководство регионов, помимо праздничного дня, выделяет еще 1-2 дня, чтобы верующие смогли подготовиться к празднику, отправиться в свои родные места, чтобы успеть навестить своих родных и близких.

Праздничный намаз в Ураза байрам

Праздничная молитва (Ид намаз) совершается в раннее время, утром, спустя 30 минут после восхода Солнца. Намаз принято совершать коллективно, в мечетях.

Местами притяжения становятся мечети в Москве, "Сердце Чечни" в Грозном, "Кул-Шариф" в Казани, "Ляля-Тюльпан" в Уфе, где собираются сотни тысяч мусульман.

Как празднуют Ураза байрам?

К празднику Ураза-байрам нужно заранее подготовиться. Для начала необходимо приготовить блюда для праздничного стола и озарить дом чистотой. А далее следует совершить полное омовение и надеть новую одежду. Только после этого можно отмечать Ид аль-Фитр.

Мусульмане разделяют Праздник разговения со своими родными и близкими, а также совершают ответные визиты. В домах накрываются щедрые столы с национальными блюдами, сладостями и выпечкой. Есть в этот день нужно вкусно и плотно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманин считает своим долгом угостить в праздничный день своих друзей, партнеров, соседей и родственников. Он также должен порадовать детей, которые с раннего утра спешат поздравить людей с праздником и получить взамен подарки в виде печений, конфет, шоколадок, чипсов и даже носков.

Что нельзя делать в Уразу байрам?

В день празднования можно делать многое из того, что стояло под ограничением в месяц Рамадан. Так, разрешается пить и кушать днем. Держать пост во время праздника запрещено.

После Рамадана можно даже курить, однако следует помнить, что курение в исламе в целом находится под запретом, так как оно вредит здоровью верующего. Поэтому лучше избегать табака и никотина. Большим грехом считается празднование Ураза-байрам с алкоголем, поскольку Всевышний запретил все, что вредит здоровью человека.

В праздничный день мусульманам запрещено держать уразу. Кроме того, пост нельзя держать как во время Ид аль-Фитр, так и на Курбан-байрам.

Работать и заниматься делами дома или в огороде в день Ураза-байрам запрещено. Кроме того, верующему нельзя в этот день произносить нецензурные слова и портить отношения с друзьями и родственниками.

В Ураза байрам последователи ислама должны посвятить себя только празднику.