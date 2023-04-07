© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве, где проживает более миллиона мусульман, действуют четыре мечети: Соборная, Мемориальная, Историческая и мечеть Ярдям и Инам. Расскажем подробнее про каждую из них.

Ислам занимает второе место по количеству верующих в России. В Москве сегодня проживает более миллиона мусульман. Для них в разное время были возведены мечети, ярко вписывающиеся в историческую архитектуру столицы.

Московская Соборная мечеть

Самая известная и большая мечеть Москвы - Соборная мечеть, расположенная в самом центре города. Это одно из наиболее известных молитвенных мест в столице России.

Открытая в 1904 году, сегодня она способна принять порядка 10 тыс верующих, еще несколько тысяч прихожан могут помолиться на улице.

Здание Соборной мечети радует глаз. Зелено-белое здание увенчано большим золотым куполом и тремя куполами минаретов. Мечеть украшают элементы архитектуры мусульманских народов.

В мечети 6 этажей. Внутри расположены библиотека, музей, выставочная площадь, магазин с религиозной продукцией.

Рядом со зданием также имеются сувенирные лавки и халяль-кафе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для туристов внутри мечети проводятся экскурсии со строгим дресс-кодом. Представительницам женского пола выдают мусульманскую одежду, которая будет прикрывать аврат. А мужчинам в шортах доступ попросту запрещен.

Адрес: м. Проспект Мира, Выползов переулок, 7.

От метро до мечети можно дойти пешком за 10 минут. Ориентир - спорткомплекс Олимпийский.

Мемориальная мечеть

Мемориальная мечеть на Поклонной горе была возведена в 1997 году в память мусульман, погибших в Великой Отечественной войне. На внешний облик здания повлияли кавказские, татарские и узбекские традиции. Именно поэтому мечеть подкупает своей чудесной архитектурой не только прихожан, но и простых туристов.

Здание выделяется высоким минаретом, центральный купол сделан в виде ребристого конуса. Внутри мечети установлена большая люстра в виде полумесяца диаметром 4 м. Через специальную круговую площадку на высоте 50 м муэдзин призывает к намазу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что каждый Рамадан во дворе Мемориальной мечети устанавливается Шатер Рамадана, где в течение всего священного месяца проходят тематические дни с благотворительными акциями, песнопениями и ифтарами.

Адрес: м. Минская, ул. Минская, 2Б.

Дорога пешком от метро Минская занимает 5 минут. Если хочется прогуляться, то можно за полчаса дойти и от метро Парк Победы через одноименный парк.

Историческая мечеть

Основанная в 1823 году Московская историческая мечеть - старейшая в столице России. Она расположена в центральной части города - в историческом центре татарской общины Замоскворечья (Татарская слобода), на Большой Татарской. В праздничные дни и по пятницам улицу частично перекрывают, так как желающих совершить молитву очень много.

Сайт Исторической мечети

Рядом с мечетью, помимо медресе, расположены исламские магазины, где каждый верующий, и не только, может приобрести халяльную продукцию - литературу, парфюмерию, еду. Напротив находятся халяльные кафе и столовые, куда прихожане заходят после молитв.

Адрес: м. Новокузнецкая, Третьяковская, ул. Большая Татарская, 28.

Попасть в Историческую мечеть от обеих станций можно пешком чуть менее чем за 10 минут.

Инам и Ярдям

Храмовый комплекс трех традиционных религий "Новый Иерусалим" расположен в московском районе с прекрасным названием Отрадное. В него входят и две мечети под одной крышей - шиитская мечеть Инам и суннитская мечеть Ярдям.

Слово "Ярдям" в переводе с татарского означает "помощь". Мечеть с таким названием была создана в 1997 году. При ней действует учебно-административный корпус, где обучают основам и истории ислама, преподают арабский и татарские языки.

Мечеть Инам открылась в 1999 году. Слово "Инам" в переводе с азербайджанского означает "вера".

Сайт мечети Ярдям

Единое здание с куполом и двумя минаретами построено из красного кирпича. Ярдям способна вместить до двух тысяч прихожан, а Инам - до тысячи.

При мечети работают Благотворительный фонд "Хиляль", магазин исламской продукции, халяльное кафе и конференц-зал для торжественных мероприятий.

Адрес: м. Отрадное, ул. Хачатуряна, 8.

Добраться до мечети можно на автобусах 803, 98, С6 от станции Отрадное.