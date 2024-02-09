Рамадан 2024: когда начало и конец священного месяца мусульман?

Месяц Рамадан в 2024 году начнется 11 марта и закончится 9 апреля. Ночь предопределения по мусульманскому календарю приходится на ночь с 5 на 6 апреля. А 10 апреля мусульмане отметят Ураза байрам 2024.

Меньше месяца осталось до наступления священного месяца Рамадан. Мусульмане уже готовятся к приходу 30 дней, которые изменят их судьбу.

Рамадан – один из столпов ислама, наряду с шахадой (свидетельством о вере), хаджем, закятом (милостыня) и намазом. Поэтому для всех мусульман этот месяц имеет особое значение.

Когда начинается Рамадан в 2024 году?

Поскольку исламский календарь основан на лунном календаре, то сроки начала и окончания Рамадана меняются каждый год. В 2023 году Рамадан длился с 22 марта по 20 апреля. В 2024 году священный месяц Рамадан начинается 11 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Именно с этого дня мусульмане будут держать пост, который продлится 30 дней. В течение всего Рамадана верующим предстоит отказаться от еды и питья в дневное время суток.

Когда заканчивается Рамадан?

Последний день месяца Рамадан в текущем году выпадает на 9 апреля. На следующий же день, то есть 10 апреля, последователи ислама отметят праздник Ураза-байрам.

Календарь Рамадана 2024

Мусульмане всегда заранее составляют расписание Рамадана. В календаре Рамадана 2024 можно ознакомиться с полным расписанием намазов на 30 дней, а также узнать время для соблюдения ифтара и сухура.

Ночь предопределения 2024

Ночь аль-Кадр, или Ночь предопределения, выпадает на 27-й день священного месяца Рамадан. Эта ночь – самая важная для мусульман, поскольку она предопределит судьбу каждого верующего.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Именно в ночь аль-Кадр ангел Джабраил передал пророку Мухаммеду первые аяты из Корана.

Что должен делать мусульманин в эту ночь? Самое главное – читать намаз. Верующий обязан возместить молитвы, которые были пропущены по тем или иным причинам на протяжении года.

Еще одно важное действие в Ночь предопределения – чтение Корана. Его можно читать как наизусть, так и просто вслух. Рекомендуется потратить все время вплоть до сухура на молитвы, а не на сон.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что в 2024 году Ночь аль-Кадр приходится на ночь с 5 по 6 апреля.

Рамадан – последние 10 дней

"Первая треть месяца Рамадан является временем милости, вторая треть – прощения, третья предназначена для освобождения от адского огня"

– пророк Мухаммед

Последние 10 дней месяца Рамадан – самые благословенные. Эти дни для мусульман должны стать временем совершенствования поста и избегания всего того, что может его нарушить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В эти дни верующие занимаются благотворительностью, помогают нуждающимся, разрешают свои конфликты и прощают недругов. Совершать молитвы в эти дни лучше всего коллективно.

"Если мусульманин выходит из Рамадана без получения прощения и милосердия, он настоящий неудачник"

– пророк Мухаммед

Последний день Рамадана 2024

Последний день священного месяца – день прощания с благословенным Рамаданом. В текущем году он выпадает на 9 апреля.

Одна из важных традиций в этот день – выплата закята аль-Фитр в пользу нуждающихся и бедных. Кроме того, рекомендуется провести последний день в молитве и поминании Всевышнего.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последний день Рамадана – это время для размышлений и покаяния. Рекомендуется читать Коран, обращаться с мольбами и совершить Таравих (желательный намаз, который совершается в Рамадан после обязательной ночной молитвы и продолжается до зари).