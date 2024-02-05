Ураза байрам 2024: когда будет праздник Ид аль-Фитр в 2024 году?

Ураза байрам, или Ид аль-Фитр, – один из ключевых праздников мусульман, наряду с Курбан байрамом. Так как мусульманский календарь – лунный, то даты исламских праздников непостоянны и каждый год сдвигаются на 11 дней.
Какого числа Ураза-байрам 2024?
Праздник разговения в этом году последователи ислама отметят 10 апреля. Согласно лунному календарю, начало празднования придется на вечер 9 апреля, а конец – на 10 апреля.
Помимо этого, Ураза-байрам приходится на первый день месяца Шавваль.
Пост Ураза в 2024 году
Перед праздником Ид аль-Фитр верующие на протяжении всего месяца Рамадан соблюдают пост. Первый день Рамадана в этом году выпадает на 11 марта, с этого дня мусульмане начнут поститься вплоть до 9 апреля.
Главное правило соблюдения поста – отказ от еды и питья днем. Перед уразой верующий должен совершить намерение, его надо читать каждый день перед постом:
«Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Всевышнего»
В месяц Рамадан мусульмане едят дважды:
- поздней ночью под утро – сухур, предрассветный прием пищи;
- вечером – ифтар, после вечерней молитвы.
От уразы освобождаются беременные и кормящие женщины, люди с различными заболеваниями, а также путники.
Ураза байрам 2024: выходные
Праздник разговения в мусульманских странах – выходной день, причем в некоторых государствах Ид аль-Фитр отмечают несколько дней подряд. Так, в Азербайджане Ураза-байрам в 2024 году будут праздновать 10 и 11 апреля.
В России Ураза байрам официально объявлен выходным днем в республиках Северного Кавказа, Крыму, Татарстане, Адыгее и Башкортостане. Власти этих регионов, кроме основного дня, предоставляют дополнительные 1-2 выходных.
Намаз в Ураза байрам 2024
Праздничный намаз совершается рано утром. Его принято совершать коллективно, в мечетях.
Местами притяжения в этом году станут мечети Москвы (Соборная, мечеть на Поклонной горе и другие), "Сердце Чечни" в Грозном, Центральная Джума-мечеть в Махачкале, "Кул-Шариф" в Казани и "Ляля-Тюльпан" в Уфе, где соберутся сотни тысяч мусульман.
Курбан байрам 2024
Второй главный праздник всех мусульман – Курбан-байрам – наступит через 70 дней после Ид аль-Фитр.
Праздник жертвоприношения в этом году Исламский мир отметит 16 июня.