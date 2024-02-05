Ураза байрам 2024: когда будет праздник Ид аль-Фитр в 2024 году?

Ураза-байрам 2024 – один из главных праздников мусульманского календаря. Расскажем, когда начало и конец праздника Ид аль-Фитр, когда пост Ураза в 2024 году, о выходных и намазе на Ураза байрам 2024.

Ураза байрам, или Ид аль-Фитр, – один из ключевых праздников мусульман, наряду с Курбан байрамом. Так как мусульманский календарь – лунный, то даты исламских праздников непостоянны и каждый год сдвигаются на 11 дней.

Какого числа Ураза-байрам 2024?

Праздник разговения в этом году последователи ислама отметят 10 апреля. Согласно лунному календарю, начало празднования придется на вечер 9 апреля, а конец – на 10 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, Ураза-байрам приходится на первый день месяца Шавваль.

Пост Ураза в 2024 году

Перед праздником Ид аль-Фитр верующие на протяжении всего месяца Рамадан соблюдают пост. Первый день Рамадана в этом году выпадает на 11 марта, с этого дня мусульмане начнут поститься вплоть до 9 апреля.

Главное правило соблюдения поста – отказ от еды и питья днем. Перед уразой верующий должен совершить намерение, его надо читать каждый день перед постом:

«Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Всевышнего»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В месяц Рамадан мусульмане едят дважды:

поздней ночью под утро – сухур, предрассветный прием пищи;

вечером – ифтар, после вечерней молитвы.

От уразы освобождаются беременные и кормящие женщины, люди с различными заболеваниями, а также путники.

Ураза байрам 2024: выходные

Праздник разговения в мусульманских странах – выходной день, причем в некоторых государствах Ид аль-Фитр отмечают несколько дней подряд. Так, в Азербайджане Ураза-байрам в 2024 году будут праздновать 10 и 11 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России Ураза байрам официально объявлен выходным днем в республиках Северного Кавказа, Крыму, Татарстане, Адыгее и Башкортостане. Власти этих регионов, кроме основного дня, предоставляют дополнительные 1-2 выходных.

Намаз в Ураза байрам 2024

Праздничный намаз совершается рано утром. Его принято совершать коллективно, в мечетях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Местами притяжения в этом году станут мечети Москвы (Соборная, мечеть на Поклонной горе и другие), "Сердце Чечни" в Грозном, Центральная Джума-мечеть в Махачкале, "Кул-Шариф" в Казани и "Ляля-Тюльпан" в Уфе, где соберутся сотни тысяч мусульман.

Курбан байрам 2024

Второй главный праздник всех мусульман – Курбан-байрам – наступит через 70 дней после Ид аль-Фитр.

Праздник жертвоприношения в этом году Исламский мир отметит 16 июня.