Вестник Кавказа

Календарь Рамадана 2024 в Москве: начало, конец, время намаза

Мурад Устаров
Календарь Рамадана 2024 в Москве: начало, конец, время намаза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Месяц Рамадан в 2024 году начнется в марте. В течение 30 дней мусульмане будут поститься, отказываясь от еды и питья днем. Завершится месяц празднованием Ураза-байрам.

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2024 году выпадает на март-апрель. Его начало – 23 марта, конец – 9 апреля. 10 апреля последователи ислама будут праздновать один из священных праздников – Ураза-байрам. 

Представляем 30-дневный календарь Рамадана, в котором указано точное время закрытия и открытия поста. 

Расписание поста 

День поста - дата - день недели - Фаджр (сухур) - Магриб (ифтар). Время московское 

1 день - 11 марта - 4:48 - 18:28; 
2 день - 12 марта - 4:45 - 18:30; 
3 день - 13 марта - 4:43 - 18:32; 
4 день - 14 марта - 4:40 - 18:34; 
5 день - 15 марта - 4:37 - 18:36; 
6 день - 16 марта - 4:34 - 18:38; 
7 день - 17 марта - 4:31 - 18:40; 
8 день - 18 марта - 4:28 - 18:42; 
9 день - 19 марта - 4:25 - 18:44; 
10 день - 20 марта - 4:22 - 18:46; 
11 день - 21 марта - 4:19 - 18:48; 
12 день - 22 марта - 4:16 - 18:50; 
13 день - 23 марта - 4:12 - 18:52; 
14 день - 24 марта - 4:09 - 18:54; 
15 день - 25 марта - 4:06 - 18:56; 
16 день - 26 марта - 4:03 - 18:58; 
17 день - 27 марта - 4:00 - 19:00; 
18 день - 28 марта - 3:56 - 19:02; 
19 день - 29 марта - 3:53 - 19:04; 
20 день - 30 марта - 3:50 - 19:06; 
21 день - 31 марта - 3:46 - 19:08; 
22 день - 1 апреля - 3:43 - 19:10; 
23 день - 2 апреля - 3:39 - 19:12; 
24 день - 3 апреля - 3:36 - 19:14; 
25 день - 4 апреля - 3:32 - 19:16; 
26 день - 5 апреля - 3:28 - 19:18; 
27 день - 6 апреля - 3:25 - 19:20 (Ночь предопределения); 
28 день - 7 апреля - 3:21 - 19:22; 
29 день - 8 апреля - 3:17 - 19:24; 
30 день - 9 апреля - 3:14 - 19:26. 

Важные дни месяца Рамадан 

В течение последних десяти дней месяца верующие стараются проводить довольно длительное время за молитвами. Последняя треть Рамадана в этом году приходится на 31 марта - 9 апреля. 

Особое внимание мусульмане обращают на 27-й день Рамадана – Ночь аль-Кадр, она же Ночь предопределения или Ночь могущества. Это самая почитаемая ночь месяца, поскольку она может изменить судьбу человека. 

Самое главное, что должен делать верующий в эту ночь, – читать намаз. Мусульманин обязан возместить все пропущенные за год молитвы. Совершенный за ночь намаз приравнивается к молитвам на 1000 месяцев вперед.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

 

Еще очень важно в эту ночь читать Коран как вслух, так и наизусть. При этом лучше потратить все время вплоть до рассвета на молитвы, чем на сон. 

В 2024 году Ночь аль-Кадр приходится на ночь с 5 на 6 апреля. 

Об исламском календаре 

Исламский календарь – лунный календарь, по которому мусульмане определяют даты своих праздников. Он берет свое начало с момента переселения пророка Мухаммеда в Медину из Мекки. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В календаре 12 месяцев, однако два момента отличают его от привычного григорианского: 

  • в нем 354 или 355 дней; 
  • сутки начинаются с заходом солнца. 

Календарь Хиджры на 10-11 дней короче григорианского, поэтому даты мусульманских праздников и постов постоянно меняются.

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