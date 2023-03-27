Календарь Рамадана 2024 в Москве: начало, конец, время намаза

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2024 году выпадает на март-апрель. Его начало – 23 марта, конец – 9 апреля. 10 апреля последователи ислама будут праздновать один из священных праздников – Ураза-байрам.
Представляем 30-дневный календарь Рамадана, в котором указано точное время закрытия и открытия поста.
Расписание поста
День поста - дата - день недели - Фаджр (сухур) - Магриб (ифтар). Время московское
1 день - 11 марта - 4:48 - 18:28;
2 день - 12 марта - 4:45 - 18:30;
3 день - 13 марта - 4:43 - 18:32;
4 день - 14 марта - 4:40 - 18:34;
5 день - 15 марта - 4:37 - 18:36;
6 день - 16 марта - 4:34 - 18:38;
7 день - 17 марта - 4:31 - 18:40;
8 день - 18 марта - 4:28 - 18:42;
9 день - 19 марта - 4:25 - 18:44;
10 день - 20 марта - 4:22 - 18:46;
11 день - 21 марта - 4:19 - 18:48;
12 день - 22 марта - 4:16 - 18:50;
13 день - 23 марта - 4:12 - 18:52;
14 день - 24 марта - 4:09 - 18:54;
15 день - 25 марта - 4:06 - 18:56;
16 день - 26 марта - 4:03 - 18:58;
17 день - 27 марта - 4:00 - 19:00;
18 день - 28 марта - 3:56 - 19:02;
19 день - 29 марта - 3:53 - 19:04;
20 день - 30 марта - 3:50 - 19:06;
21 день - 31 марта - 3:46 - 19:08;
22 день - 1 апреля - 3:43 - 19:10;
23 день - 2 апреля - 3:39 - 19:12;
24 день - 3 апреля - 3:36 - 19:14;
25 день - 4 апреля - 3:32 - 19:16;
26 день - 5 апреля - 3:28 - 19:18;
27 день - 6 апреля - 3:25 - 19:20 (Ночь предопределения);
28 день - 7 апреля - 3:21 - 19:22;
29 день - 8 апреля - 3:17 - 19:24;
30 день - 9 апреля - 3:14 - 19:26.
Важные дни месяца Рамадан
В течение последних десяти дней месяца верующие стараются проводить довольно длительное время за молитвами. Последняя треть Рамадана в этом году приходится на 31 марта - 9 апреля.
Особое внимание мусульмане обращают на 27-й день Рамадана – Ночь аль-Кадр, она же Ночь предопределения или Ночь могущества. Это самая почитаемая ночь месяца, поскольку она может изменить судьбу человека.
Самое главное, что должен делать верующий в эту ночь, – читать намаз. Мусульманин обязан возместить все пропущенные за год молитвы. Совершенный за ночь намаз приравнивается к молитвам на 1000 месяцев вперед.
Еще очень важно в эту ночь читать Коран как вслух, так и наизусть. При этом лучше потратить все время вплоть до рассвета на молитвы, чем на сон.
В 2024 году Ночь аль-Кадр приходится на ночь с 5 на 6 апреля.
Об исламском календаре
Исламский календарь – лунный календарь, по которому мусульмане определяют даты своих праздников. Он берет свое начало с момента переселения пророка Мухаммеда в Медину из Мекки.
В календаре 12 месяцев, однако два момента отличают его от привычного григорианского:
- в нем 354 или 355 дней;
- сутки начинаются с заходом солнца.
Календарь Хиджры на 10-11 дней короче григорианского, поэтому даты мусульманских праздников и постов постоянно меняются.