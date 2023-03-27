Календарь Рамадана 2024 в Москве: начало, конец, время намаза

Месяц Рамадан в 2024 году начнется в марте. В течение 30 дней мусульмане будут поститься, отказываясь от еды и питья днем. Завершится месяц празднованием Ураза-байрам.

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2024 году выпадает на март-апрель. Его начало – 23 марта, конец – 9 апреля. 10 апреля последователи ислама будут праздновать один из священных праздников – Ураза-байрам.

Представляем 30-дневный календарь Рамадана, в котором указано точное время закрытия и открытия поста.

Расписание поста

День поста - дата - день недели - Фаджр (сухур) - Магриб (ифтар). Время московское

1 день - 11 марта - 4:48 - 18:28;

2 день - 12 марта - 4:45 - 18:30;

3 день - 13 марта - 4:43 - 18:32;

4 день - 14 марта - 4:40 - 18:34;

5 день - 15 марта - 4:37 - 18:36;

6 день - 16 марта - 4:34 - 18:38;

7 день - 17 марта - 4:31 - 18:40;

8 день - 18 марта - 4:28 - 18:42;

9 день - 19 марта - 4:25 - 18:44;

10 день - 20 марта - 4:22 - 18:46;

11 день - 21 марта - 4:19 - 18:48;

12 день - 22 марта - 4:16 - 18:50;

13 день - 23 марта - 4:12 - 18:52;

14 день - 24 марта - 4:09 - 18:54;

15 день - 25 марта - 4:06 - 18:56;

16 день - 26 марта - 4:03 - 18:58;

17 день - 27 марта - 4:00 - 19:00;

18 день - 28 марта - 3:56 - 19:02;

19 день - 29 марта - 3:53 - 19:04;

20 день - 30 марта - 3:50 - 19:06;

21 день - 31 марта - 3:46 - 19:08;

22 день - 1 апреля - 3:43 - 19:10;

23 день - 2 апреля - 3:39 - 19:12;

24 день - 3 апреля - 3:36 - 19:14;

25 день - 4 апреля - 3:32 - 19:16;

26 день - 5 апреля - 3:28 - 19:18;

27 день - 6 апреля - 3:25 - 19:20 (Ночь предопределения);

28 день - 7 апреля - 3:21 - 19:22;

29 день - 8 апреля - 3:17 - 19:24;

30 день - 9 апреля - 3:14 - 19:26.

Важные дни месяца Рамадан

В течение последних десяти дней месяца верующие стараются проводить довольно длительное время за молитвами. Последняя треть Рамадана в этом году приходится на 31 марта - 9 апреля.

Особое внимание мусульмане обращают на 27-й день Рамадана – Ночь аль-Кадр, она же Ночь предопределения или Ночь могущества. Это самая почитаемая ночь месяца, поскольку она может изменить судьбу человека.

Самое главное, что должен делать верующий в эту ночь, – читать намаз. Мусульманин обязан возместить все пропущенные за год молитвы. Совершенный за ночь намаз приравнивается к молитвам на 1000 месяцев вперед.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще очень важно в эту ночь читать Коран как вслух, так и наизусть. При этом лучше потратить все время вплоть до рассвета на молитвы, чем на сон.

В 2024 году Ночь аль-Кадр приходится на ночь с 5 на 6 апреля.

Об исламском календаре

Исламский календарь – лунный календарь, по которому мусульмане определяют даты своих праздников. Он берет свое начало с момента переселения пророка Мухаммеда в Медину из Мекки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В календаре 12 месяцев, однако два момента отличают его от привычного григорианского:

в нем 354 или 355 дней;

сутки начинаются с заходом солнца.

Календарь Хиджры на 10-11 дней короче григорианского, поэтому даты мусульманских праздников и постов постоянно меняются.