Рамадан – что это такое и что нельзя делать во время поста?

Рамадан – это девятый месяц в лунном мусульманском календаре, в течение которого мусульмане держат строгий пост. Завершится месяц празднованием Ураза-байрам. Что нельзя делать в Рамадан, как соблюдать пост, в чем смысл месяца Рамадан и что такое Ночь Предопределения?

Чем ближе священный для мусульман Рамадан, тем тщательнее мусульмане готовятся к его встрече: этот месяц может изменить их судьбу и жизнь.

Что нельзя делать в Рамадан?

В месяц Рамадан запрещено потреблять любые виды сигарет, а также кальяны и нюхательный табак. Более того, их нельзя курить не только в течение 30 дней священного месяца, но и во все остальное время, так как в исламе запрещено то, что вредит здоровью человека.

Помимо этого, мусульманину нельзя провоцировать рвоту намеренно и глотать мокроту. Этими действиями верующий нарушит свой пост. Кроме того, запрещено вести половую жизнь во время Рамадана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователям ислама также стоит отказаться от просмотров фильмов или передач, в которых содержатся черный юмор или сцены насилия.

Вообще, священный месяц Рамадан лучше провести рядом со своими родными и близкими или за чтением книг, избегая развлечений, которые могут нарушить пост мусульманина.

Правила

Мусульманину в Рамадан можно чистить зубы и купаться в дневное время суток, избегая проглатывания воды. Разрешены глотание слюны, поцелуи, вакцинация и другие виды инъекций, а также донорство.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ураза не нарушается, если верующий скушал пищу или выпил жидкость, забыв о том, что он соблюдает пост. Если в момент потребления еды мусульманин вспомнил об уразе, он должен моментально прекратить есть.

Как держать пост в Рамадан и когда можно есть?

В дни Рамадана мусульмане держат строгий пост, отказываясь от приема пищи и воды днем – от сухура (перед рассветом) до ифтара (сразу после заката). Уже в вечернее время, когда солнце зашло, все это становится дозволенным вплоть до восхода. И так все 30 дней месяца.

Есть определенные рекомендации и по тому, какую пищу лучше есть. Последователям ислама стоит потреблять несоленую пищу и еду без каких-либо пряностей, иначе захочется пить. Трапезу лучше завершить за два часа до рассвета. Потом нужно почистить зубы и избавить рот от кусков еды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед началом поста мусульманину обязательно следует совершить намерение. Ему необходимо произнести перед уразой: "Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"

Если постящийся не поест до рассвета, он может держать уразу, однако он лишится части вознаграждений от Всевышнего, так как не совершит одно из действий поста.

Отпускать уразу лучше всего финиками и водой.

"Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает"

– пророк Мухаммед

Сколько длится Рамадан?

Священный месяц Рамадан длится 30 дней. В этом году его начало выпадает на 11 марта, а окончание – на 9 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится месяц празднованием Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) – это один из главных праздников в исламе.

В чем смысл месяца Рамадан?

Сподвижники пророка Мухаммеда полгода ждали наступления Рамадана, чтобы духовно очиститься. Столько же они и скорбели, когда месяц завершился.

Ураза дается мусульманам для укрепления своего имана (веры) и очищения от всего греховного. Как сказано в суре 13, аяте 11, "Всевышний не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя".

Ночь Предопределения

Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр) − это самая важная ночь для мусульман, которая предопределит судьбу каждого верующего. Она приходится на 27-й день Рамадана. В эту ночь пророку Мухаммеду были переданы первые аяты из Корана.

Самое главное, что необходимо совершать последователю ислама, – читать намаз. Ему нужно возместить молитвы, которые были пропущены в течение года.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Чтение Корана – еще одно важное действие в Ночь аль-Кадр. Можно читать как вслух по книге, так и наизусть. Верующему лучше потратить все время вплоть до сухура не на сон, а на молитвы и чтение Священного писания.

В 2024 году Ночь предопределения выпадает на ночь с 5 по 6 апреля.

Последние 10 дней Рамадана

Последняя треть Рамадана для мусульман должна стать временем совершенствования поста и избегания всего того, что может отвлечь от духовного. Она предназначена для освобождения от адского огня.

Последователи ислама в последние дни месяца помогают бедным и нуждающимся, прощают своих врагов и проявляют милосердие. Совершать намазы в эти дни лучше всего коллективно.

Последний день Рамадана

День прощания с месяцем Рамадан в 2024 году выпадает на 9 апреля. В этот день верующие завершают подготовку к празднованию Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно в последний день Рамазана выплатить закят аль-Фитр в пользу бедных и нуждающихся. Также лучше провести этот день в молитвах и поминании Аллаха.

6 дней поста после Рамадана

За Рамаданом следует месяц Шавваль, во время которого желательно держать шестидневный пост. Его можно как разбить на части, так и соблюсти за раз.

Шестидневный пост в Шавваль можно держать абсолютно в любые дни, кроме первого дня месяца, так как Аллах запретил соблюдать его в день празднования Ураза-байрам.

Этот пост держится так же, как и пост в Рамадан, – от сухура и до ифтара.

Как поздравить с Рамаданом?

Мусульмане поздравляют друг друга фразами "Рамадан карим" ("щедрого Рамадана") или "Рамадан мубарак" ("Благословенен Рамадан").

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно также пожелать "Счастивого Рамадана" или "Пусть пост будет легким, и ваши намазы будут приняты".

Подарки на Рамадан

Верующие обычно проводят ифтар вместе с родными и близкими. Ходить в гости с пустыми руками не принято. Да и пророк Мухаммед советовал делать друг другу подарки, проявляя любовь к своим братьям и сестрам по вере. Однако и подарок должен соответствовать событию.

Подарить Коран верующему – высший знак внимания. Сегодня есть Кораны разных форматов, шрифтов и переводов смыслов от различных авторов.

Желанными подарками станут молитвенный коврик и четки. Эти предметы необходимы каждому мусульманину для совершения намаза.

Женщинам можно подарить чайный и столовый сервизы, турку для кофе, кулоны и подвески.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще очень хорошим подарком служат финики Аджва – очень сладкий сорт, растущий только в Медине. Финики Аджва были самыми любимыми у пророка Мухаммеда.

Рамадан не обходит стороной и детей. Им можно вручить подарочные коробки с конфетами, религиозную литературу для маленьких или настольные игры, развивающие мышление.

Чем кончается Рамадан?

Рамадан заканчивается наступлением праздника разговения – Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В этом году исламский мир его отпразднует 10 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что будет, если нарушить пост в месяц Рамадан?

Если верующий без уважительных причин нарушил пост в месяц Рамадан, ему необходимо совершить "каффарат" – искупление. Он должен не только возместить пропущенные дни, но и держать 60-дневный непрерывный пост сверх этого или же накормить 60 бедняков.