Раби уль-Авваль 2024: когда начинается и заканчивается месяц рождения пророка Мухаммеда?

Раби уль-Авваль – это третий месяц в исламском календаре. В этом месяце родился пророк Мухаммед. Когда начнется и завершится месяц в 2024 году? В какой день родился пророк? Что такое Мавлид?

Месяц Раби уль-Авваль в мусульманском календаре – это первый месяц весны. Примечателен он тем, что в этом месяце появился на свет пророк Мухаммед. Последователи ислама уделяют 30 дням этого месяца особое внимание.

Раби уль-Авваль – какой это месяц?

Месяц Раби уль-Авваль – третий в мусульманском лунном календаре. Он завершится с наступлением четвертого месяца Раби уль-Ахир.

Когда начинается Раби уль-Авваль?

Следует напомнить, что исламский лунный календарь отличается от григорианского тем, что он короче на 10-11 дней. Протяженность года составляет 354-355 дней, а праздничные даты и начало всех месяцев ежегодно сдвигаются назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году начало месяца Раби уль-Авваль выпадает на 4 сентября. Он завершится через 30 дней, то есть 4 октября, приходом месяца Раби уль-Ахир.

Сколько длится?

Месяц Раби уль-Авваль длится 30 дней: с 4 сентября по 4 октября.

Раби уль-Авваль – что за месяц?

Месяц Раби уль-Авваль знаменателен для последователей ислама тем, что в этот месяц родился пророк Мухаммед. Точная дата рождения посланника Аллаха не известна, но верующие в данном случае указывают на 12 число месяца.

Поэтому мусульмане уделяют месяцу Раби уль-Авваль особое внимание. Они проявляют милосердие, читают и слушают Коран, стремятся быть ближе к Аллаху.

Что значит Раби уль-Авваль?

Раби уль-Авваль переводится буквально как первый месяц весны. «Раби» в переводе с арабского языка означает «весна», а «уль-авваль» – первый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Название месяца связано с завершением зимнего времени и приходом весны – началом счастья. При этом Раби уль-Авваль выпадает как на весну, так и на любое другое время года.

Что нужно делать в месяц Раби уль-Авваль?

В месяц Раби уль-Авваль мусульмане стремятся к изучению жизни пророка Мухаммеда: сюда входят как его религиозная деятельность, так и быт. Последователям ислама также следует читать и слушать Коран.

Помимо этого, верующим необходимо совершать как можно больше хороших поступков: совершать визиты к своим родственникам и друзьям, добрее относиться к животным, помогать бедным и нуждающимся.

Соблюдение всех этих действий сделает мусульманина ближе к Аллаху.

Пост в месяц Раби уль-Авваль

Отказ от еды и питья в дневное время суток – прекрасное поклонение для выражения благодарности Всевышнему. Тем более, что пост (ураза) – сунна пророка Мухаммеда.

Сам же посланник Аллаха соблюдал уразу по понедельникам и четвергам. Поэтому следование за деяниями Мухаммеда поможет верующему стать ближе к Богу и посмотреть на вещи с другого ракурса.

Что такое Мавлид?

Мавлидом называют день рождения пророка Мухаммеда. Его принято отмечать на 12-й день месяца Раби уль-Авваль.

При этом Мавлид не является праздником, и между богословами все еще остаются разногласия по поводу дозволенности празднований в честь дня рождения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но стоит отметить, что некоторые мусульманские страны отмечают день рождения пророка: там развешивают плакаты с аятами из Корана, читают молитвы, вспоминают пророка и проводят конкурсы среди чтецов Корана (хафизов).

Верующие также не поздравляют друг друга с днем рождения посланника, такой традиции в исламе нет. Тем не менее, не будет лишним пожелать в этот день мусульманину мира, добра и благополучия.

Когда родился пророк Мухаммед?

Точная дата дня рождения пророка не известна, на этот счет у историков и тех, кто собирал жизнеописание Мухаммеда, есть свои версии. Одни говорят, что он родился во 2-й день месяца, а другие – что в 8-й, 10-й, 12-й или даже 18-й.

Тем не менее, обычно считается, что появление посланника Аллаха произошло на 12-й день месяца Раби уль-Авваль. В 2024 году Мавлид приходится на ночь с 14 на 15 сентября.