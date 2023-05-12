Месяц Шавваль 2024: что это, начало и конец, пост, намерение, достоинства

Шавваль – это 10-й месяц мусульманского календаря, на него приходится Ураза-байрам и пост, который длится 6 дней. Что это такое, когда начинается и заканчивается месяц, какое намерение на пост Шавваль и в чем достоинства этого месяца?

В первые дни месяца Шавваль ("щедрый" месяц) представители ислама отмечают один из главных праздников в мусульманском календаре – Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), как благодарность Аллаху за честь поститься в Рамадан. Мусульмане также соблюдают пост – это одно из самых высоких достоинств Шавваля.

Месяц Шавваль 2024 – начало и конец

Мусульманский месяц Шавваль в 2024 году начинается 10 апреля, а заканчивается 8 мая. Шавваль – это 10-й месяц исламского лунного календаря, он длится 29 дней. На смену ему 9 мая придет месяц Зу-ль-Каада.

Пост в месяц Шавваль

В месяц Шавваль последователи ислама на протяжении 6 дней держат пост, который можно соблюдать в любые дни месяца, кроме первого – дня Праздника разговения (Ураза-байрам). Мусульмане, соблюдающие пост в этот месяц, могут держать его шесть дней подряд или же разбить на отдельные дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в месяц Шавваль держится также, как и пост в Рамадан – с отказом от еды и воды днем. Перед воздержанием и разговением верующие должны совершить намерение, без которого ураза не примется.

Дуа при воздержании (во время сухура):

"Я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего"

Дуа при разговении (ифтаре):

"Господи, ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В месяц Шавваль можно возместить посты, которые по тем или иным причинам были пропущены в Рамадан. Однако те, кто не держал уразу в Рамадан, но постился в Шавваль, не получат вознаграждения от Всевышнего из-за пропуска Рамадана.

Достоинства месяца Шавваль

О достоинствах поста в месяц Шавваль говорил пророк Мухаммед. В одном из хадисов сказано следующее:

«Тот, кто постится в месяц Рамадан и вслед за ним соблюдает пост шесть дней Шавваля, равен тому, кто постился на протяжении всей жизни»

Пост в Шавваль очень значим указанием на то, что после Рамадана не нужно возвращаться к грехам. Шавваль еще принято считать месяцем вознаграждения, потому что Всевышний щедро наградит тех, кто соблюдал шестидневный пост.

Ураза-байрам

Начало месяца Шавваль следует за окончанием 30-дневного поста в Рамадан. В первый день месяца Шавваль все мусульмане отмечают праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В 2024 году он выпадает на 10 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот день верующие проводят в кругу родных и близких. В праздник также принято раздавать милостыню бедным и нуждающимся и дарить подарки. Еще один важный элемент – утренняя праздничная молитва, на которую могут собираться сотни тысяч человек.

Какой месяц после Шавваль?

Месяц Шавваль – 10-й месяц в исламском календаре. После его завершения следует 11-й месяц Зу-ль-Каада (Месяц оседлости).

Первый день этого месяца в 2024 году приходится на 9 мая. Завершится месяц Зу-ль-Каада 6 июня.