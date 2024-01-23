Ночь предопределения 2024: точные признаки самой величественной ночи в исламе

Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр, Ляйлятуль-Кадр) – это самая важная ночь для всех последователей ислама. Она отмечается на 27-й день Рамадана. На какой день выпадает Ночь аль-Кадр в 2024 году?

В Ночь аль-Кадр Всевышний предопределяет судьбу каждого мусульманина. Вопрос о точной дате Ночи всемогущества вызывал и вызывает споры, однако ряд богословов находят, что именно в этом заключается мудрость от Аллаха.

Ночь предопределения – что это?

Ночь аль-Кадр (Ночь предопределения, Ночь могущества) – самая важная ночь для мусульман, которая наступает на 27-й день священного месяца Рамадан. Она получила такое название из-за своей значимости и превосходства перед другими ночами и днями в году.

Это величайшая ночь для всех последователей ислама, поскольку в это время Аллах предопределяет судьбу верующего. В эту ночь записываются судьбы будущего года – все, чему суждено случиться в следующем году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что именно в Ночь предопределения к пророку Мухаммеду явился ангел Джабраил (архангел Гавриил), который передал ему первые пять аятов суры аль-Аляк ("Сгусток").

Когда будет Ляйлятуль Кадр в 2024 году?

Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр) отмечается по лунному исламскому календарю в одну из нечетных ночей последних 10 дней Рамадана. О том, что ночь приходится на священный для мусульман месяц, сказано в Коране, однако когда именно – не сообщается.

"Ждите наступления ночи предопределения в одну из десяти последних нечетных ночей Рамадана"

– пророк Мухаммед

Ночь предопределения может наступить в любое нечетное число последней декады Рамадана (21, 23, 25, 27 или 29), поэтому пророк вместе с членами своей семьи проводил 23-ю, 25-ю и 27-ю ночи Рамадана в молитве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопрос о точной дате Ночи предопределения стал предметом дискуссий, на этот счет есть множество мнений. Ряд богословов видят в этом особый смысл: если бы Аллах не скрыл точную дату Ночи аль-Кадр, то многие ленивые не поклонялись бы в другие ночи.

Однако чаще всего богословы говорят о 27-й ночи. Таким образом, в 2024 году ночь аль-Кадр выпадает на ночь с 5 на 6 апреля.

Как понять, что это Ночь Кадр? Признаки Ночи предопределения

"Воистину, Мы ниспослали его в ночь Предопределения. Откуда ты мог знать, что такое ночь Предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари"

– Сура аль-Кадр, аят 1-5

Наступление Ночи аль-Кадр сопровождается признаками, о которых пророк Мухаммед, согласно достоверным хадисам, рассказывал своим асхабам (сподвижникам). В хадисах упоминаются такие признаки Ночи предопределения, как:

тихая и спокойная погода без осадков (ни жарко, ни холодно);

яркая луна и небо;

отсутствие звездопада;

умеренный ветер;

нет холодных дождей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Солнце после Ночи предопределения восходит без ослепляющих лучей – диском, как полная Луна, который можно будет рассмотреть.

Сколько длится Ночь всемогущества?

Ночь всемогущества длится с заката до рассвета. Ляйлят аль-Кадр начинается сразу после захода солнца и завершается с восходом – с началом времени утренней молитвы Фаджр.