Последние 10 дней Рамадана 2024: суть, когда начинаются, как провести?

Последняя треть месяца Рамадан – самая важная часть священного месяца. Эти 10 дней помогут освободиться от огня в Судный день. Когда они начинаются, что нужно читать и что такое Ночь предопределения?

Когда священный для всех приверженцев ислама месяц Рамадан переваливает за экватор и приближается к своему завершению, окончание Рамадана, а вместе с ним и поста, вызывает у мусульман как печаль, так и радость. Но впереди остаются последние 10 дней, которые могут изменить судьбу каждого верующего.

Когда Рамадан 2024?

Священный месяц Рамадан в 2024 году начался 11 марта. В течение 30 дней мусульмане всего мира соблюдают пост, который предусматривает отказ от еды и питья в дневное время суток.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Рамадан заканчивается в апреле, последний день месяца в этом году выпал на 9-е число. Завершение поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Его последователи ислама отметят 10 апреля.

Как провести последние 10 дней Рамадана?

"Первая треть месяца Рамадан является временем милости, вторая треть – прощения, третья предназначена для освобождения от адского огня"

– пророк Мухаммед

Последние 10 дней священного месяца для последователей ислама становятся периодом совершенствования поста и избегания всего плохого, что может направить не на тот путь. Заключительная треть поста дается мусульманам для освобождения от огня в Судный день. Это самые благословенные дни Рамадана.

Верующий должен извлечь максимальную пользу и сохранить благословение последней трети Рамадана в течение всего года. Мусульманину нужно увеличить свое поклонение и приверженность вере при помощи чтения дуа, намазов и Корана, отказаться от просмотра сериалов, длительного пребывания в интернете и хлопот по дому.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, мусульманам и мусульманкам стоит помогать бедным, нуждающимся или же родным и близким, которые оказались в трудной ситуации. В эти дни принято проявлять милосердие и прощать своих недругов.

"Если мусульманин выходит из Рамадана без получения прощения и милосердия, он настоящий неудачник"

– пророк Мухаммед

Совершать молитвы в последние 10 дней священного месяца лучше всего коллективно. Если не получится это сделать в мечети, то можно и дома во время ифтара или сухура. Можно устраивать и общее разговение, однако оно не должно превращаться в длительные "посиделки" с пустыми разговорами.

Ночь предопределения 2024

Еще одна особенность последней трети Рамадана заключается в том, что на ночь перед 27-м днем месяца выпадает ночь Предопределения (ночь аль-Кадр). В 2024 году она приходится на ночь с 5 на 6 апреля.

Ночь аль-Кадр значима в своем благословении. Это самая важная ночь для приверженцев ислама, которая предопределит судьбу каждого мусульманина. Именно в эту ночь пророку Мухаммеду были ниспосланы первые аяты из Корана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждому верующему нужно в Ночь предопределения читать намаз. Мусульманину необходимо возместить все молитвы, пропущенные в течение года. Поклонение в это время лучше поклонения тысячи месяцев.

Еще одним ключевым действием в Ночь могущества является чтение Корана. Священное писание можно читать как наизусть, так и вслух по книге. Эту ночь лучше провести не в кровати, а при возмещении намазов и чтении книг.

Последний день Рамадана

В последний день месяца Рамадан, который в этом году приходится на 9 апреля, представители ислама завершают подготовку к празднованию Ураза-байрам. Накануне праздничного дня мусульмане убираются в доме и готовят блюда, которые будут поданы на праздничный стол.

Важно в этот день выплатить закят аль-Фитр (милостыню) в пользу бедных и нуждающихся. Это делается как с целью искупления совершенных в Рамадан ошибок, так и для того, чтобы праздник Ураза байрам пришел в дом каждого мусульманина.

Необходимо также в этот день молиться, вспоминать Аллаха, читать Коран, обращаться с мольбами и совершить Таравих намаз.