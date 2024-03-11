Таравих намаз: что это, сколько ракатов, дуа и время в Рамадан 2024

Таравих намаз – это не обязательная, но желательная, и очень важная молитва. Она совершается только в священный для мусульман месяц Рамадан, после намаза Иша. Расскажем, сколько ракаатов в намазе Таравих, как совершать Таравих, в том числе женщинам, о дуа и Витр намазе, а также о том, во сколько Таравих в 2024 году.

Намаз Таравих – одна из важных составляющих Рамадана. Этот намаз читается только во время этого священного месяца.

Таравих намаз – что это?

Таравих (в переводе с арабского – перерыв, отдых) – желательная молитва, которая совершается после обязательного ночного намаза (Иша) на протяжении всего священного месяца Рамадан.

Сколько ракатов в Таравих намазе?

В Таравих принято совершать 8 ракаатов: 4 намаза по 2 ракаата. Но лучше выполнить 20 ракаатов (10 намазов). Пророк Мухаммад совершал как 20, так и 8 ракаатов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таравих-намаз можно прочитать как по 2 ракаата, так и по 4, но желательно читать по 2 ракаата. После Таравиха лучше выполнить Витр-намаз – подробнее о нем ниже.

Как совершать таравих?

Таравих обычно совершают коллективно в мечети, это является сунной для мусульманина. Но если такой возможности нет, то можно сделать его и дома вместе с родными и близкими, или даже одному.

Таравих намаз для женщин

Таравих – сунна для мусульман и мусульманок. Однако женщинам, в отличие от мужчин, лучше совершать данный намаз самим и дома.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дуа после Таравих намаза

После завершения Таравих-намаза верующим стоит прочитать на арабском языке дуа (мольба, обращенная к Аллаху):

"О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада. О Аллах, одари нас крепким иманом и веди нас прямым путем, обогати нас знаниями и дай нам возможность поститься в месяц Рамадан, даруй нам Свое прощение и обрадуй нас Раем! О Пречистый Аллах, прими от нас наш таравих намаз. О Милостивый Аллах, ответь на наши мольбы из Своей милости и щедрости. Ты Милостивейший из милостивых. Все возможно из Твоей милости"

Тасбих

Тасбих – многократное восхваление Всевышнего определенными формулами. Чаще всего используют следующие формулы:

"СубханаЛлах" – пречист Аллах;

"АльхамдулиЛлях" – хвала Аллаху;

"Аллаху Акбар" – Аллах велик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В повседневной жизни верующие используют тасбих при выражении различных эмоций, будь то восхищение, намерение, страх, плохое деяние или энергичное отрицание.

Время намаза Таравих 2024

Время Таравиха наступает после пятой обязательной молитвы (Иша).

Намаз начинают совершать с первой ночи Рамадана и завершают в последнюю ночь поста.

Последний Таравих в 2024 году выпадает на 8 апреля.

День поста – дата – день недели – Иша, Таравих

1 день – 11 марта – понедельник – 20:08

2 день – 12 марта – вторник – 20:10

3 день – 13 марта – среда – 20:12

4 день – 14 марта – четверг – 20:15

5 день – 15 марта – пятница – 20:17

6 день – 16 марта – суббота – 20:19

7 день – 17 марта – воскресенье – 20:21

8 день – 18 марта – понедельник – 20:24

9 день – 19 марта – вторник – 20:26

10 день – 20 марта – среда – 20:28

11 день – 21 марта – четверг – 20:31

12 день – 22 марта – пятница – 20:33

13 день – 23 марта – суббота – 20:35

14 день – 24 марта – воскресенье – 20:38

15 день – 25 марта – понедельник – 20:40

16 день – 26 марта – вторник – 20:43

17 день – 27 марта – среда – 20:45

18 день – 28 марта – четверг – 20:48

19 день – 29 марта – пятница – 20:50

20 день – 30 марта – суббота – 20:53

21 день – 31 марта – воскресенье – 20:55

22 день – 1 апреля – понедельник – 20:58

23 день – 2 апреля – вторник – 21:00

24 день – 3 апреля – среда – 21:03

25 день – 4 апреля – четверг – 21:06

26 день – 5 апреля – пятница – 21:08

27 день – 6 апреля – суббота – 21:11

28 день – 7 апреля – воскресенье – 21:14

29 день – 8 апреля – понедельник – 21:17

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Витр намаз после Таравиха

Витр (в переводе с арабского – нечетный) – намаз, включающий в себя нечетное число ракаатов. Обычно молитва совершается в три ракаата.

Это дополнительный намаз, который не входит в число обязательных. При этом Витр относится к важным молитвам, которые соблюдал пророк Мухаммед.

Витр читается после ночного намаза Иша до Фаджра. Его допускается совершать как до, так и после Таравиха. При этом лучше выполнить Витр после Таравиха.

Чем отличается Таравих намаз от тахаджуда?

Таравих и Тахаджуд – две разные молитвы. Таравих совершается в первую часть ночи (до сна), а Тахаджуд – в последнюю (после сна).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли читать таравих поздно ночью?

Таравих начинается после ночного намаза Иша и завершается утром на рассвете. Данную молитву можно совершать в любое время в этом промежутке.