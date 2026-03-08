Моджтаба Хаменеи. Новый рахбар Ирана против Трампа и Нетаньяху. Максим Шевченко

28 февраля началась война США и Израиля против Ирана, продолжающаяся по настоящий момент. В первый же день был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. На днях официально стало известно, что его место занял его сын – Моджтаба Хаменеи.

Кто такой новый рахбар Ирана, как изменится внешняя и внутренняя политика страны после смены аятоллы, сколько продлится и как завершится война с США и Израилем, где просчитался Дональд Трамп — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.