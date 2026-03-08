Глава "Басидж" Ирана погиб во время ударов США и Израиля – СМИ

Иранские СМИ сообщают о гибели главы "Басидж". Он стал жертвой американо-израильских ударов по Исламской Республике.
Руководитель подразделения "Басидж" в Генштабе вооруженных сил Ирана Асадолла Бадфар погиб в ходе ударов Соединенных Штатов и Израиля. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
Власти Исламской Республики официально не сообщали о смерти Бадфара, однако накануне его похороны состоялись в городе Кум, передает Iran International.
Ранее Бадфар занимал должность главы секретариата "Басидж".