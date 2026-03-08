Вестник Кавказа

Глава "Басидж" Ирана погиб во время ударов США и Израиля – СМИ

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают о гибели главы "Басидж". Он стал жертвой американо-израильских ударов по Исламской Республике.

Руководитель подразделения "Басидж" в Генштабе вооруженных сил Ирана Асадолла Бадфар погиб в ходе ударов Соединенных Штатов и Израиля. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Власти Исламской Республики официально не сообщали о смерти Бадфара, однако накануне его похороны состоялись в городе Кум, передает Iran International.

Ранее Бадфар занимал должность главы секретариата "Басидж".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.