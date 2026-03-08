Вестник Кавказа

Гросси заявил о сокращении ядерного потенциала Ирана

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава МАГАТЭ Гросси заявил об уменьшении потенциала Ирана в области создания ЯО, однако запасы ядерных материалов в ИРИ все еще сохраняются.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерный потенциал Ирана сократился после начала военной операции США и Израиля против ИРИ. 

"Ядерный потенциал уже уменьшен"

– Рафаэль Гросси

По словам Гросси, Иран все еще обладает запасами обогащенного урана, несмотря на ущерб иранским ядерным объектам от ударов США и Израиля. 

Отметим, что 8 марта ядерный объект в Исфахане пострадал после ударов США и Израиля. Также в начале марта был атакован ядерный комплекс в Натанзе. Информации об утечке радиоактивных материалов не поступало. 

Ранее в СМИ сообщалось о возможной сухопутной операции США и Израиля против иранского атома, в рамках которой спецслужбы двух стран могут изъять опасные материалы.

