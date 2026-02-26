Пашинян: Армения еще изучает предложения по малым атомным реакторам

Армянские власти, по словам Никола Пашиняна, продолжают рассматривать предложения, связанные с возможным использованием в стране малых модульных атомных реакторов.

Ереван все еще изучает поступившие от международных партнеров предложения по внедрению в энергетическую систему страны малых модульных атомных реакторов, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на втором Саммите по ядерной энергии в Париже.

Глава правительства Армении напомнил, что спрос на энергию в мире растет, что побуждает создавать более безопасные и гибкие устройства, в том числе – малые модульные реакторы. Их быстрее строить и можно масштабировать, так, чтобы они лучше отвечали потребностям энергосистем разных стран.

Премьер уточнил, что в данный момент Армения детально рассматривает предложения, поступившие от разных международных партнеров.

"Процесс выбора будет основан на критериях надежности и долгосрочной устойчивости, а также на нашей приверженности самым высоким стандартам ядерной безопасности, защищенности и нераспространения"

– Никол Пашинян

Напомним, что в феврале Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс подписали соглашение о поставках Америкой Армении малых модульных реакторов. А 8 августа стороны заключили соглашение о сотрудничестве в атомной энергетики. Тогда Пашинян заявлял о готовности Штатов передать Армении технологии, по которым работают модульные АЭС.

В связи с этим событием официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван вправе самостоятельно выбирать партнеров, однако уточнила, что выбор в пользу атомных технологий США не может не удивить, так как американские АЭС малой мощности пока не существуют физически, а есть лишь на бумаге. По словам дипломата, финансировать проект предстоит самому Еревану, так как о прямых американских инвестициях речи не идет.

С другой стороны, обратила внимание она, Армения располагает таким надежным партнером, как Россия, которая в данный момент работает над возможностью продления работы Армянской АЭС. Более того, напомнила Захарова, только у РФ есть работающие АЭС малой мощности.