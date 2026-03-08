Вестник Кавказа

Сотрудничество Счетных палат намерены расширить Азербайджан и Узбекистан

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Счетной палаты Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана. Стороны обсудили продолжение дальнейшего сотрудничества.

Состоялась встреча председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева. Об этом рассказали 10 марта в Сенате парламента Узбекистана.
Стороны поговорили об углублении взаимодействия между Счетными палатами двух стран.

В частности, было подчеркнуто, что сотрудничество на данном направлении продолжает последовательно развиваться. Подписанный между сторонами меморандум о сотрудничестве играет важную роль в укреплении связей и расширении обмена опытом.

В ходе встречи также обсуждались вопросы формирования государственного и региональных бюджетов, разработки профилактических рекомендаций для предотвращения недостатков, цифровизации систем контроля и развития превентивных механизмов против коррупции.

По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и расширении обмена опытом между парламентами и счетными палатами Узбекистана и Азербайджана.

