Сотрудничество Счетных палат намерены расширить Азербайджан и Узбекистан

Председатель Счетной палаты Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана. Стороны обсудили продолжение дальнейшего сотрудничества.

Состоялась встреча председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева. Об этом рассказали 10 марта в Сенате парламента Узбекистана.

Стороны поговорили об углублении взаимодействия между Счетными палатами двух стран.

В частности, было подчеркнуто, что сотрудничество на данном направлении продолжает последовательно развиваться. Подписанный между сторонами меморандум о сотрудничестве играет важную роль в укреплении связей и расширении обмена опытом.

В ходе встречи также обсуждались вопросы формирования государственного и региональных бюджетов, разработки профилактических рекомендаций для предотвращения недостатков, цифровизации систем контроля и развития превентивных механизмов против коррупции.

По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и расширении обмена опытом между парламентами и счетными палатами Узбекистана и Азербайджана.