Казахстан и Азербайджан будут вместе развивать Средний коридор

В скором времени Азербайджан и Казахстан подпишут соглашение по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, чтобы повысить привлекательность транспортной артерии и нарастить ее пропускную способность.

Азербайджан и Казахстан подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор), сообщили в Минтрансе Казахстана.

"Страны продолжат совместную работу по развитию маршрута, повышению его привлекательности для международных грузоотправителей и увеличению пропускной способности. Проект межправительственного соглашения уже разработан и будет подписан в ближайшее время"

- Минтранс Казахстана

Средний коридор, проходящий из Китая в Европу через страны Центральной Азии и Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, набирает все большую популярность - только за последние 7 лет объем перевозок по нему увеличился в 5 раз - с 0,8 до 4,5 миллион тонн в год.

Напомним, ранее мы писали о том, что развитие Среднего коридора и энергобезопасность на встрече в Баку обсудили глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и делегации парламентов Турции и Грузии в Баку. Их беседа велась в ключе практических аспектов сотрудничества.