Азербайджан, Турция и Грузия обсудили развитие Среднего коридора

Развитие Среднего коридора и энергобезопасность стали главными темами встречи главы МИД Азербайджана с делегациями парламентов Турции и Грузии в Баку.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов принял в Баку руководителей парламентских комитетов по внешним связям Турции (Фуат Октай) и Грузии (Николоз Самхарадзе). На встрече обсуждались союзничество Баку и Анкары, стратегическое партнерство с Тбилиси и ситуация в регионе.

На встрече высоко оценили роль 10-го трехстороннего заседания парламентских комитетов в развитии связей Азербайджана, Турции и Грузии. Стороны высказались за расширение сотрудничества и подтвердили, что совместные форматы встреч глав МИД и оборонных ведомств вносят весомый вклад в процветание и стабильность региона.

В фокусе внимания также были и практические аспекты сотрудничества: энергобезопасность, Средний коридор и экономическая интеграция.

Собеседники обсудили перспективы устойчивого мира в регионе, нормализацию отношений Баку и Еревана, а также роль и потенциал парламентской дипломатии в данном процессе. Байрамов проинформировал гостей о текущем состоянии мирного процесса.