Второй сезон сериала "Эльбрус" снимут в Абхазии

Съемки сериала "Эльбрус" продолжат снимать в Абхазии в этом году, рассказал один из актеров. В прошлом году в республике сняли первый сезон истории о спасателях.

На территории Абхазии пройдут съемки второй сезона сериала "Эльбрус", об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей в сериале, актер Московского театра на Малой Ордынке Михаил Бабичев.

Актер уточнил, что снимать "Эльбрус" планируется в городах Гагра и Пицунда, а также в предгорной и горной части Абхазии.

"Я рад каждый раз открывать новые локации в этой, хоть и маленькой, но удивительной по красоте и атмосфере, стране"

– Михаил Бабичев

Он поделился, что впервые побывал в Абхазии в детстве с родителями, с тех пор он возвращался в республику несколько раз, и каждый раз открывал для себя что-то новое.

Первый сезон снимался также в Абхазии, процесс шел в прошлом году, в эпизодах были задействованы местные жители, сообщил актер.

В центре сюжета российского сериала "Эльбрус" находится спасательная группа, работающая в горах, в ее состав входит пес по кличке Эльбрус.

Сериал можно будет увидеть в эфире в этом году, его покажет "Пятый канал", передает Sputnik.