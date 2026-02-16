Международный кинофестиваль "Лачин" впервые пройдет в 2026 году

Новый фестиваль короткометражного кино появится в Азербайджане. Он станет первым фестивалем, который будет проводиться не в Баку, а в Лачине.

В городе Лачин в Азербайджане провели презентацию нового Международного кинофестиваля "Лачин" (Lachin International Film Festival, LIFF), который состоится в августе.

Новые фестиваль станет первым международным кинофорумом, который будет проходить за пределами азербайджанской столицы, отметили в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

Цель фестиваля – выявление новых имен в сфере короткометражного кино, а также продвижение культурного возрождения Лачина на международной арене.

В Лачине имеются как красивая природа и историческое наследие, так и современная инфраструктура, включающая аэропорт, киностудию HochazFilm, кинотеатр.

Особое внимание при формировании программы будет уделяться короткометражному кино тюркских государств, СНГ, Балканских стран, государств Прикаспийского региона, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.

LIFF рассматривается как инструмент "мягкой силы" в рамках программы "Большое возвращение", действующей на освобожденных территориях Азербайджана. Кино помогает формировать образ Лачина как безопасного, современного и творческого пространства.

Победители кинофестиваля получат "Золотую дубовую ветвь" – лачинские леса знамениты красным дубом, дуб – символ стойкости и возрождения.

В рамках фестиваля будут представлены две программы - национальная и международная. В Лачине в каждой программе назовут лучшие короткометражные игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм, студенческий фильм. Также жюри назовет лучшего режиссера и лучшего национального режиссера. Кроме того, планируется выбрать лучшее локальное reels-видео. В специальной номинации будет вручаться премия "Хакари" за выразительную сюжетную линию.

Общий призовой фонд Международного лачинского кинофестиваля – $5000.

Фестиваль учрежден лачинской студией HochazFilm Creative Studio, основные партнеры проекта – Специальное представительство Президента АР в Лачинском районе, Союз кинематографистов Азербайджана и другие.