Трамп поднял американские тарифы для всего мира до 15%

США все же будут взимать плату с иностранных компаний за импорт товаров на американский рынок, несмотря на вердикт Верховного суда, приостановившего действие законов о тарифах Дональда Трампа – теперь будет единый тариф в 15% для всех.

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что введенные накануне на весь импорт США таможенные тарифы в 10% решено увеличить до 15%.

Напомним, что в пятницу Верховный суд США признал нелегитимность всех ранее введенных Дональдом Трампом тарифов на иностранные товары и приостановил их действие. В ответ Трамп немедленно подписал закон о едином тарифе на весь американский импорт в размере 10%. Закон должен был вступить в силу во вторник.

"Я как президент США повышаю с настоящего момента глобальную пошлину в размере 10% в отношении стран, многие из которых десятилетиями обдирали США и не несли за это никакого наказания (до моего прихода), до в полной мере допустимого и проверенного с юридической точки зрения уровня в 15%"

– Дональд Трамп

Также президент США пообещал, что Белый дом продолжит борьбу за возвращение высоких дифференцированных тарифов на зарубежные товары и постарается поднять их еще раз – так, чтобы у Верховного суда США не было претензий.

Сам вердикт Верховного суда он назвал смехотворным, плохо написанным и абсолютно антиамериканским.