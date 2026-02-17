Торговля и услуги обеспечили рост ВВП Армении

Официальная экономическая статистика Армении показывает рост республиканского ВВП за прошлый год. При этом рост в процентах и в абсолютном размере различается.

Статкомитет Республики Армения предварительно подсчитал данные по главному макроэкономическому показателю – росту валового внутреннего продукта за 2025 год. Статистика показывает, что в прошлом году ВВП РА увеличился на 7,18%.

При этом рост ВВП ускорился к концу года: в сентябре-декабре он достиг 9,8%.

В то же время в абсолютном размере армянский Статкомитет заявил рост валового внутреннего продукта в 2025 году до $29,5 млрд, в то время как в 2024 году речь шла о $26,6 млрд ВВП. Однако эти числа показывают, что ВВП увеличился за год не на 7,18%, а на 11%, так как разница между двумя показателями составляет $2,9 млрд.

Эту разницу в своих расчетах армянские статистики никак не прокомментировали (заявленный рост в 7,18% должен был поднять ВВП Армении только до $28,5 млрд).

Однако известно, что более половины роста ВВП Армении обеспечили сфера услуг и торговля. Около одной пятой вклада в развитие экономики за 2025 год внес строительный сектор, а промышленное производство и аграрная сфера создали лишь 1% роста армянского ВВП.