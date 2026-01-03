Верховный суд США счел пошлины Трампа превышением полномочий

Верховный суд США сегодня вынес вердикт по пошлинам Трампа, признав, что по Конституции США полномочия устанавливать налоги, пошлины и сборы принадлежат исключительно Конгрессу.

Верховный суд США в ходе своего сегодняшнего заседания признал большинство пошлин, введенных администрацией президента страны Дональда Трампа незаконными, сообщает пресс-служба суда.

Президент страны Дональд Трамп, вступив в должность, начал торговые войны и ввел завышенные пошлины на ввоз товаров из множества стран мира, сославшись на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях и объявив чрезвычайное положение в связи с двумя угрозами – наркотрафиком из Канады, Мексики и Китая, а также крупным торговым дефицитом США.

Рассмотрев правомочность таких действий, суд указал: закон лишь предоставляет президенту право "регулировать" экономические операции в условиях чрезвычайной ситуации, но не наделяет его полномочиями вводить таможенные пошлины, а значит его использование в качестве основания для тарифов было неправомерным.

"Закон США о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, 91 Stat. 1626) не дает президенту полномочий вводить пошлины"

- Верховный суд США

По Конституции США полномочия устанавливать налоги, пошлины и сборы есть только у Конгресса: вводя их, президент страны превысил свои права, и своим вердиктом суд ограничил использование тарифов как инструмента экономического давления, что может существенно повлиять на дальнейшую торговую стратегию администрации..

За отмену тарифов проголосовали пятеро судей и председатель суда Джон Робертс, против выступили лишь трое судей.

Напомним, ранее мы писали о том, что торговые пошлины США вступили в силу в полночь 7 августа 2025 года: как заявил сам президент, они дадут возможность привлечь в экономику США "миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли" торговыми отношениями с Вашингтоном. Тарифы в размере от 15% до 41% действовали в отношении свыше 60 стран и ЕС, а наиболее высокие пошлины коснулись Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).