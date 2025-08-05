Вестник Кавказа

Торговые пошлины США вступили в силу

Старые 100-долларовые банкноты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взаимные торговые пошлины США вступают в силу в полночь 7 августа. Это подтвердил президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что взаимные торговые пошлины вступают в силу в полночь 7 августа (07:00 по мск).

"Взаимные пошлины вступают в силу в полночь"

- Дональд Трамп

Импортные пошлины дадут возможность привлечь в экономику США "миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли" торговыми отношениями с Вашингтоном, считает глава Белого дома.

Напомним, что Дональд Трамп подписал документ о введении тарифов в размере от 15% до 41% в отношении свыше 60 стран и ЕС.

Наиболее высокие пошлины коснулись Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.