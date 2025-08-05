Торговые пошлины США вступили в силу

Взаимные торговые пошлины США вступают в силу в полночь 7 августа. Это подтвердил президент Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что взаимные торговые пошлины вступают в силу в полночь 7 августа (07:00 по мск).
"Взаимные пошлины вступают в силу в полночь"
- Дональд Трамп
Импортные пошлины дадут возможность привлечь в экономику США "миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли" торговыми отношениями с Вашингтоном, считает глава Белого дома.
Напомним, что Дональд Трамп подписал документ о введении тарифов в размере от 15% до 41% в отношении свыше 60 стран и ЕС.
Наиболее высокие пошлины коснулись Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).