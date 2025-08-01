В ООН оценили возможное влияние пошлин Трампа на мировую торговлю

Как скажутся тарифы США на мировой торговле? В ООН считают, что политика США привносит элемент непредсказуемости и ведет к диверсификации, но не повлияет существенно на объем глобальной торговли.

Оценку торговой политике США при Дональде Трампе дали в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД).

В первом полугодии 2025 года мировая торговля была устойчивой и выросла примерно на 2%. Прогноз на вторую часть года менее предсказуем на фоне введения Трампом тарифов.

"Вновь введенные пошлины США не только превзошли ожидания некоторых торговых партнеров, но и вновь внесли элемент неопределенности"

– ЮНКТАД

Прогнозирование в таких условиях затруднено, сложно предсказать, "как адаптируются цепочки поставок и как в конечном итоге будут развиваться торговые потоки", отметили в ООН.

При этом в организации допустили, что американские пошлины, возможно, не окажут значительного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году.

К положительным моментам в этой ситуации можно отнести сокращение зависимость мировой торговли от США по сравнению с тем, что было десять лет назад.

"Такая диверсификация позволяет многим компаниям в развивающихся странах искать альтернативные рынки, что помогает смягчить влияние торговых ограничений, связанных с США"

– ЮНКТАД

Опасностью может стать дальнейшая фрагментация глобального рынка, добавили в пресс-службе организации, пишет РИА Новости.