В ООН оценили возможное влияние пошлин Трампа на мировую торговлю

Оценку торговой политике США при Дональде Трампе дали в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД).
В первом полугодии 2025 года мировая торговля была устойчивой и выросла примерно на 2%. Прогноз на вторую часть года менее предсказуем на фоне введения Трампом тарифов.
"Вновь введенные пошлины США не только превзошли ожидания некоторых торговых партнеров, но и вновь внесли элемент неопределенности"
– ЮНКТАД
Прогнозирование в таких условиях затруднено, сложно предсказать, "как адаптируются цепочки поставок и как в конечном итоге будут развиваться торговые потоки", отметили в ООН.
При этом в организации допустили, что американские пошлины, возможно, не окажут значительного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году.
К положительным моментам в этой ситуации можно отнести сокращение зависимость мировой торговли от США по сравнению с тем, что было десять лет назад.
"Такая диверсификация позволяет многим компаниям в развивающихся странах искать альтернативные рынки, что помогает смягчить влияние торговых ограничений, связанных с США"
– ЮНКТАД
Опасностью может стать дальнейшая фрагментация глобального рынка, добавили в пресс-службе организации, пишет РИА Новости.