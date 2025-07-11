Пошлины Трампа: какие страны успели принять ультиматум, а какие нет?

Торговая война Трампа со всем миром продолжается: 1 августа истекает срок ультиматума, который президент США поставил многим странам мира с тем, чтобы они заключили выгодные сделки с Вашингтоном. Каким странам удалось договориться, каким нет и что это значит - разбираемся в нашем материале.

Ультиматум Трампа

В 1987 году Дональд Трамп опубликовал книгу ”Искусство заключать сделки”, которая сделала ему имя. Сегодня он продолжает демонстрировать миру, что сделки у него в крови, и мало кому удаётся устоять перед его напором. 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении ответных пошлин в отношении 90 стран мира, а саму дату назвал ”Днём освобождения”. Через несколько дней нестабильности на глобальных финансовых рынках Трамп приостановил действие тарифов, поставив ультиматум: либо сделка с США, либо возвращение тарифов. Сперва он дал странам 90 дней до 9 июля, а затем продлил дедлайн до 1 августа. В интервью журналу Time в конце апреля он заявил, что ”заключить 90 сделок за 90 дней” вполне возможно. По замыслу Трампа, его ультиматум должен был сработать, но сработал ли?

Что будет 1 августа 2025 года?

1 августа пошлины Трампа вступят в силу для тех, кто не пошел на сделку с Америкой, а таких много. В среду в своей соцсети американский лидер заверил, что дедлайны больше не подлежат переносу, и 1 августа станет ”Большим днём для Америки”. В полночь по Вашингтону Погранично-таможенная служба США начнёт взимать новые пошлины от 15 до 50%, а в некоторых случаях и больше, за все товары, ввозимые в страну. Если говорить простыми словами, то пошлины Трампа - это экономический инструмент политического давления: президент США вводит тарифы (незаконно в рамках ВТО) против стран, с которыми хочет выгодные для своей страны торговые сделки. До 1 августа тарифы для большинства стран составляли 10%, какими они будут после, лидеры узнают из писем, которые им будут разосланы администрацией Трампа.

Зачем Трамп вводит пошлины?

Причин, по которым Дональд Трамп повышает пошлины, несколько:

основная причина - устранить торговый дефицит. США в торговле со своими основными партнерами покупает больше, чем продаёт. Чтобы укрепить собственное производство и создать новые рабочие места, нужно разобраться с торговым дисбалансом; вторая причина, которая, в основном, касается пошлин в отношении Мексики, Канады и Китая, это попытка разрешить фентаниловый кризис в стране. По мнению Трампа, пошлины будут стимулировать указанные страны к борьбе с наркотрафиком; третья причина мигранты, в основном, из Мексики. Трамп уверен, что тарифы вынудят правительство страны пресечь незаконный поток своих граждан в США; четвертая причина - политические вопросы. В начале июля, например, Трамп угрожал ввести дополнительные 10-процентные тарифы против тех, кто поддержит БРИКС в их ”антиамериканской политике”. А что касается пошлин против Индии, то ими президент пытается добиться от страны прекращения импорта российской нефти.

Какие страны договорились с Трампом?

Из 90 стран, на торговые соглашения с которыми рассчитывал Дональд Трамп, договориться удалось далеко не со всеми, при этом условия сделок, на данный момент остаются крайне туманными.

Великобритания

Великобритания, 11-й по счету партнер США, первой заключила торговую сделку еще в мае. Рамочное соглашение предусматривает 10-процентную ставку вместо 25-процентной на все товары, за исключением автомобилей и аэрокосмической продукции. Что касается пошлин на сталь и алюминий, на которые Трамп отдельно хочет ввести тарифы для большинства стран, пока неизвестно, будут ли они применены к Великобритании.

Вьетнам

Вьетнам, 7-й торговый партнер США, договорился с Трампом 2 июля. Для этой страны тарифы были снижены более чем в два раза: с 46 до 20%. По словам Трампа, он добился, чтобы рынок страны был открыт для всех американских товаров. Кроме того, 40-процентные пошлины будут действовать в отношении товаров (в первую очередь, китайских), которые переправляются через Вьетнам в США.

Индонезия

Индонезия оказалась в числе договорившихся с президентом США 15 июля. Для неё тарифы были снижены с 32 до 19%. Взамен, Джакарта пообещала устранить все торговые барьеры для 99% американских товаров.

Филиппины

Филиппины, присоединившиеся к числу договорившихся 22 июля, сумели добиться лишь однопроцентного снижения пошлин: с 20 до 19%. Трамп заявил, что Манила не будет вводить ответные пошлины против США, а военное сотрудничество между странами укрепится.

Япония

На следующий день после Филиппин, Япония пошла на сделку с США. Для 6-го по величине торгового партнёра Америки, пошлины были снижены с 25 до 15%. По словам Трампа, ”соглашение с Японией - крупнейшее из всех”. Япония согласилась инвестировать в США $ 550 млрд, а также увеличить импорт американского риса.

Европейский союз

27 июля Европейский союз добился снижения пошлин Трампа вполовину: с 30 до 15%. Чтобы расположить американского лидера, ЕС пообещал покупать американский газ на сумму в $250 млрд ежегодно (сегодня эта сумма - $70 млрд) и увеличить инвестиции в страну.

Южная Корея

Позже всех, 30 июля, на сделку с Трампом согласился 8-й торговый партнер США, Южная Корея, пообещав в обмен на снижение тарифов с 25 до 15% инвестиции в размере $ 350 млрд.

Что будет с Мексикой?

Несмотря на своё обещание больше ни для кого не сдвигать дедлайны по торговым сделкам, 31 июля Трамп сообщил, что у Мексики, первого торгового партнёра США, есть еще 90 дней для достижения договорённости. По словам лидера Америки, переговоры с президентом Мексики, Клаудией Шейнбаум, проходят очень хорошо, однако для прогресса нужно больше времени, чем с остальными странами, в том числе из-за количества проблем и общей границы. В настоящее время в отношении страны действует 25-процентный тариф.

Тарифы против Канады

Как и Мексика, Канада, второй торговый партнер США, пытается договориться с Трампом, чтобы избежать 35-процентных пошлин вместо нынешних 25% на все товары и 10% на энергоресурсы. Однако после того, как премьер-министр Канады Марк Карни допустил возможность признания Палестины, Трамп отметил, что сделки добиться будет непросто.

Китай договорился с США или нет?

Что касается Китая, третьего по величине торгового партнёра США, то с ним у Трампа переговоры иного уровня. После изначально введённых тарифов в 145% для китайских товаров и 125% для американских в мае стороны договорились снизить тарифы до 30% для Китая и 10% для США. Такие пошлины будут действовать до 12 августа. Какими будут дальнейшие шаги двух крупнейших экономик мира в отношении друг друга, пока неизвестно.

Что в итоге?

Из 15 крупнейших партнеров к 1 августа сделки с США успели заключить Китай (на отдельных условиях), Германия, Ирландия, Нидерланды, Италия и Франция - как члены ЕС, Великобритания, Япония, Вьетнам и Южная Корея. Индия, Швейцария, Канада и Тайвань - активно ведут переговоры с Вашингтоном, а Мексика получила 90 дней отсрочки. Это гораздо меньше, чем 90 стран, на сделки с которыми рассчитывал Трамп, однако, скорее всего, для американской экономики уступок со стороны 15 главных торговых партнёров будет вполне достаточно.