В схватке с казахстанским боксером Нуртасом Ажбеновым на обладание титулом лучшего боксера IBF Asia Oceania в полусреднем весе победил дагестанский боксер Вадим Мусаев.

Боксер из Дагестана Вадим Мусаев в поединке со спортсменом из Казахстана вышел победителем в бою за вакантный титул IBF Asia Oceania в полусреднем весе, сообщает Минспорта Дагестана.

"В поединке на турнире IBA.PRO 22, который состоялся в Уфе, Мусаев встретился с представителем Казахстана Нуртасом Ажбеновым, одержав победу техническим нокаутом уже в первом отрезке боя, рассчитанного на 10 раундов"

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Казахстанский спортсмен после нокаута не смог продолжить поединок – его команда тоже решила не выпускать его на второй раунд, передает "АиФ-Дагестан".

За всю профессиональную карьеру Валима Мусаева он не проиграл ни одного боя, а нынешняя победа стала 16-й на его счету. Тренируется боксер под руководством Зубера Джафарова, говорится в сообщении.