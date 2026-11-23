Парламентская оппозиция – единственное препятствие на пути к проведению в Армении референдума по новой конституции, заявил Пашинян. Он выразил уверенность, что оппозиция проголосует за проведение референдума и, соответственно, сделает мир с Азербайджаном возможным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал оппозицию единственной преградой для проведения в республике референдума по конституции и достижению мира с Азербайджаном, сообщает Общественное телевидение Армении.

Без изменения конституции Армении невозможно мирное соглашение с Азербайджаном, сейчас этому препятствует оппозиция, поделился армянский премьер.

"Сегодня парламентская оппозиция является последним препятствием на нашем пути к миру. Они должны проголосовать за проведение референдума"

– Никол Пашинян

Премьер страны выразил уверенность, что оппозиция в парламенте Армении поддержит проведение конституционного референдума и проголосует за него.

По словам Пашиняна, Армении необходимо стать институциональным государством.

Напомним, 23 ноября 2026 года был опубликован проект новой Конституции Армении, в нем отсутствует отсылка к Декларации независимости 1990 года, в которой имелись территориальные претензии к Азербайджану.