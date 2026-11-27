В Иране сообщили о подрыве нефтяного танкера в Ормузском проливе. По данным армии Исламской Республики, судно пыталось пройти через запрещенную зону.

В Ормузском проливе 28 ноября подорвался на мине танкер, перевозивший нефть. Об этом сказано в распространенном заявлении армии Ирана.

Там отметили, что судно пыталось пройти через запрещенную Исламской Республикой зону в Ормузе. После данного инцидента два других судна вынуждены были сменить маршрут.

"Сегодня вечером 3 нефтяных танкера-нарушителя, выключи свои навигационные системы, вошли в запретную для проходу зону в восточной части Ормузского пролива. В результате один танкер подорвался на мине и загорелся"

– армия Ирана

Ранее в субботу в КСИР Ирана заявили, что продолжают контролировать Ормузский пролив.