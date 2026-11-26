Грузия ищет возможности для возобновления политически контактов с Евросоюзом – на этой неделе грузинская делегация попросила Данию о помощи в этом вопросе.

Председатель Комитета парламента Грузии по внешней политике Николоз Самхарадзе рассказал сегодня об итогах своего визита в составе депутатской делегации в Данию. Он сообщил, что грузинские парламентарии ездили в Копенгаген, чтобы договориться о посредничестве датского руководства в налаживании диалога между Тбилиси и Брюсселем.

Самхарадзе отметил, что он и его коллеги были приняты в датском парламенте и МИД Дании, а также презентовали Грузию в мэрии Копенгагена. Визит в Данию продолжался три дня, и все это время было посвящено объяснению датскому руководству, как на самом деле обстоят дела в политическом поле Грузии сегодня.

В том числе грузинские депутаты подчеркивали, что Грузия по-прежнему нацелена на вступление в Евросоюз.

"За последние дни мы предоставили датской стороне значительный объем информации о процессах, происходящих в Грузии. Хотя в наших двусторонних отношениях, безусловно, нет никаких проблем, основной вызов связан с интеграцией Грузии в Европейский союз и решением ЕС приостановить политический диалог"

– Николоз Самхарадзе

Среди проблемных тем в отношения Грузия-ЕС грузинские парламентарии указывали попытки Брюсселя вмешаться в выборы в Грузии, спонсирование беспорядков и представление законно арестованных и осужденных граждан как "политических заключенных".

Самхарадзе обратил внимание, что представленные грузинской делегацией факты и документы во многом оказались новостью для датских властей. Депутат подчеркнул, что из этого следует необходимости активизации диалога Тбилиси с европейскими странами, поскольку их правительства попросту не знают, как на самом деле обстоят дела в Грузии.

По итогам переговоров грузинские депутаты обратились к датскому руководству с просьбой выступить на общеевропейском уровне в поддержку разморозки контактов Брюсселя с Тбилиси. Самхарадзе оценил результаты визита в Данию как продуктивные.