Турция остается крупнейшим покупателем российского зерна и удобрений: поставки российских удобрений в Турцию выросли почти вдвое, и страны планируют расширять взаимный доступ к сельскохозяйственной продукции.

Турция остается крупнейшим покупателем российского зерна, заявил на 20-м, юбилейном заседании российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Стамбуле вице-премьер РФ Александр Новак.

"Турция остается крупнейшим покупателем российского зерна. Важно расширять взаимный доступ к сельскохозяйственной продукции на рынке России и Турции"

- Александр Новак

Еще один важный для России рынок сбыта - поставки удобрений, Турция нарастила их поставки их России почти вдвое, а в сентябре этого года министерства сельского хозяйства двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере, отметил вице-премьер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе юбилейного 20-го заседания Межправительственной комиссии Москва и Анкара намерены сверить часы по всем направлениям сотрудничества. России и Турции удалось установить очень близкий и конструктивный диалог и накопить опыт реализации проектов, воплощение которых в жизнь длится десятилетиями. Eмение совместными усилиями доводить подобные вещи до результата вносит большой вклад в стабильность российско-турецкого взаимодействия.