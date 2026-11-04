Самолет с игроками турецкой футбольной команды "Бешикташ" на пути на матч Лиги Европы в Батуми был атакован молнией - из-за непогоды и сильной турбулентности над Батуми его экипаж совершил вынужденную посадку в турецком аэропорту.

Турецкая футбольная команда "Бешикташ" не успела вовремя на матч пятого тура Лиги Европы против израильского "Хапоэля" (Беэр-Шева) в Батуми, говорится в сообщении турецкого футбольного клуба.

Причиной того, что самолет не смог приземлиться в аэропорту Батуми, стала непогода и сильная турбулентность в районе грузинского аэропорта, к тому же в воздушное судно попала молния: все это вынудило командира самолета развернуться и совершить вынужденную посадку в турецком аэропорту Ризе-Артвин примерно в 130 км от Батуми, передает Sputnik Азербайджан.

Из-за инцидента футбольный клуб отменил предматчевую пресс-конференцию своего главного тренера Винченцо Итальяно, а команда добиралась в Батуми на автобусе.

Тем не менее, игра, пусть и с опозданием, все же пройдет на стадионе "Батуми Динамо", а не в Турции, где планировалась ранее: матч в Стамбуле отменили "по соображениям безопасности".

Напомним, "Бешикташ" занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги Европы, израильский клуб лишь на на 33-м месте из 36 команд, говорится в сообщении.