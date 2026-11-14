Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут неформальную встречу. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе Кремля.
Центральной темой обсуждения станет развитие отношений Москвы и Астаны.
"Главы государств проведут неформальную встречу, в ходе которой обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений"
– пресс-служба Кремля
Ожидается, что глава российского государства примет казахстанского лидера сегодня вечером.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что завтра Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
"Таким образом начнется их совместное общение, которое продолжится завтра на форуме по искусственному интеллекту"
– представитель Кремля