Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Россию встретится с Владимиром Путиным. В ходе неформальной встречи будет обсуждаться дальнейшее развитие отношений РФ и Казахстана.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут неформальную встречу. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе Кремля.

Центральной темой обсуждения станет развитие отношений Москвы и Астаны.

"Главы государств проведут неформальную встречу, в ходе которой обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений"

– пресс-служба Кремля

Ожидается, что глава российского государства примет казахстанского лидера сегодня вечером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что завтра Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Таким образом начнется их совместное общение, которое продолжится завтра на форуме по искусственному интеллекту"

– представитель Кремля