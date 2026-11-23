Турецкую провинцию Мугла тряхнуло на 4,6. Очаг землетрясения был расположен на глубине 7,28 км.
В турецкой провинции Мугла зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 4,6 баллов, информирует Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции.
Сейсмическая активность отмечена в 18:39 по местному времени. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 7,28 км.
Информации о пострадавших или материальном ущербе пока не поступала. В начале ноября землетрясение произошло в турецкой провинции Адана. Магнитуда составила 4,6 баллов.