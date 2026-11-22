В следующем году будет выполнена поставка "Аэрофлоту" восьми самолетов МС-21. Всего компания заключила контракты на поставку 108 новых МС-21.

Компания "Аэрофлот" в 2027 году ожидает поступления восьми самолетов МС-21, рассказал глава компании Сергей Александровский.

Он сообщил, что за год компания должна получить восемь новых отечественных среднемагистральных самолетов. Реализуется стратегия формирования крупного заказа на отечественные самолеты.

Александровский добавил, что заключены контракты на поставку 108 самолетов МС-21 до 2032 года. Первые восемь МС-21 поступят в 2027 году, еще 10 – в 2028 году. Также идут переговоры по контракту на поставку еще 92 новых российских самолетов, поделился он в беседе с ТАСС.