Леса были восстановлены на 54 га территории Ставропольского края в нынешнем году, такие данные привело региональное министерство природных ресурсов.
Лесовосстановление велось в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", который реализуется как часть нацпроекта "Экологическое благополучие".
В общей сложности молодые деревья появились на площади 54 га. Они будут расти на территории нескольких районов: Ипатовского, Предгорного, Степновского, Курского, Арзгирского и Левокумского.
На проведение работ из федерального бюджета было направлено 7 млн рублей. Посажены были клены, крымские сосны, акации и джузгун – все эти деревья обладают таким важным свойством, как устойчивость к засухе.
Кроме того, леса на Ставрополье сажали и в рамках субботников и экологических акций, таких как "Сохраним лес", "Сохраним природу Ставрополья" и "Сад памяти".