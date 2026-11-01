В 2026 году в рамках регпроекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие" в нескольких районах Ставрополья было высажено 54 га леса.

Леса были восстановлены на 54 га территории Ставропольского края в нынешнем году, такие данные привело региональное министерство природных ресурсов.

Лесовосстановление велось в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", который реализуется как часть нацпроекта "Экологическое благополучие".

В общей сложности молодые деревья появились на площади 54 га. Они будут расти на территории нескольких районов: Ипатовского, Предгорного, Степновского, Курского, Арзгирского и Левокумского.

На проведение работ из федерального бюджета было направлено 7 млн рублей. Посажены были клены, крымские сосны, акации и джузгун – все эти деревья обладают таким важным свойством, как устойчивость к засухе.

Кроме того, леса на Ставрополье сажали и в рамках субботников и экологических акций, таких как "Сохраним лес", "Сохраним природу Ставрополья" и "Сад памяти".