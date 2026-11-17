Власти Грузии рассматривают возможность введения запрета на суррогатное материнство. Правящая партия уже занимается подготовкой соответствующего законопроекта.

"Грузинская мечта - Демократическая Грузия" намерена в ближайшее время внести в парламент законопроект о запрете суррогатного материнства. Об этом рассказал в ходе брифинга Ираклий Кирцхалия, лидер парламентского большинства.

"Мы приняли решение о запрете суррогации в Грузии. По этому вопросу у нас активная коммуникация с патриархией Грузии, и соответствующий законопроект в ближайшее время будет инициирован в парламенте. Главное основание решения - значительные этические и правовые риски, связанные с суррогацией, особенно в плане торговли людьми, возможной эксплуатации женщин и защиты прав детей"

– Ираклий Кирцхалия

Он обратил внимание на то, что выгода, которую получают суррогатные матери, не должна перевешивать имеющиеся риски и этические вопросы.

Лидер парламентского большинства отметил, что суррогатное материнство, которое в последние годы стало настоящим рынком, запрещено в большей части стран Европы.