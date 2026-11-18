ЕЭК практически завершила подготовку масштабных изменений таможенного законодательства. Они затрагивают транзит, перевозку и маркировку товаров.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют усилить борьбу с таможенными нарушениями. Об этом свидетельствуют два пакета поправок, направленные в Таможенный кодекс ЕАЭС.

Подготовкой масштабных изменений занимается Евразийская экономическая комиссия (ЕАК). Поправки касаются международных перевозок, борьбы с нарушениями транзитных процедур, электронного декларирования и работы складов.

Первый пакет поправок подразумевает упрощение контейнерных перевозок, развитие контрейлерных и каботажных перевозок, а также борьбу с "лжетранзитом". Подписание документа ожидается до конца 2026 года.

Второй пакет поправок предполагает создание института уполномоченных экспортеров и возможность нанесения маркировки товаров непосредственно на складах временного хранения и таможенных складах.

В настоящее время оба эти положения находятся на стадии рассмотрения.