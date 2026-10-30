В Азербайджане 20 ноября отмечается День Агдама. В этот день в 2020 году город Агдам был освобожден от многолетней армянской оккупации.

Сегодня в Азербайджане празднуется День города Агдам, летом 2023 года президент АР Ильхам Алиев подписал распоряжение о том, что День города Агдама будет торжественно отмечаться ежегодно 20 ноября.

В этом году День Агдама отмечается в третий раз.

Дата связана с освобождением города от армянской оккупации – Агдам был освобожден 20 ноября 2020 года.

Город, почти разрушенный за время оккупации, сейчас активно восстанавливается и реконструируется. С 27 марта 2025 года началось возвращение жителей в Агдам и близлежащие села, процесс продолжается.