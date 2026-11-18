Авария на водоводе оставила Каспийск без воды. Устранить прорыв специалисты рассчитывают в течение дня.

В Каспийске на магистральном водоводе произошел прорыв, что привело к отключению воды в домах, следует из сообщения Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

Авария случилась на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". Водоснабжение остановлено с восьми утра.

"В 5:00 утра при ежедневном обходе водовода на участке диаметром 1020 мм в районе аэропорта был обнаружен прорыв. В 5:30 (мск) работа насосной станции первого подъема в Каспийске остановилась. В 8:00 (мск) подача воды в город прекратилась"

– сообщение оператора

Уточняется, что в городскую сеть Каспийска для обеспечения водой был направлен накопленный утренний запас воды из резервуаров местного филиала.

На водоводе проводятся аварийно-восстановительные работа, завершить их планируется до конца дня.