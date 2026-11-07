Сообщение о минировании самолета, направлявшегося из Минеральных Вод в Анталью, оказалось ложным.

Специалисты провели проверку лайнера авиакомпании "Азимут", совершавшего рейс из Минеральных Вод в Анталью, когда было получено сообщение о минировании воздушного судна. О ее результатах рассказали в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что самолет, летевший рейсом А46217 – из Минвод в турецкую Анталью – совершил успешную посадку в пункте назначения в 14.42 по местному времени (совпадает с московским), передает РБК.

"Взрывное устройство и посторонние предметы не обнаружены"

- "Азимут"

Напомним, что ранее сегодня днем турецкие СМИ распространили информацию о том, что было получено сообщение о взрывном устройстве на борту самолета. Лайнер сел в пункте назначения. Затем его перегнали в безопасную зону. Всех людей, находившихся внутри, эвакуировали.