Bloomberg: иранские хакеры с начала ближневосточного конфликта проводили кибератаки на важнейшую инфраструктуру США и информационные сети.

Иран за время конфликта с Соединенными Штатами совершил серию кибератак по объектам американской инфраструктуры и информационной сети, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующей информацией поделился министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин в Конгрессе.

"С начала конфликта с Ираном в начале 2026 года иранские государственные кибергруппы и проиранские киберпреступники атаковали сети ключевой инфраструктуры США"

— Bloomberg

Чиновник рассказал, что целями проиранских сил все чаще страновятся транспортный сектор, здравоохранение, водоснабжение, энергетика и сфера финансовых услуг США.

При этом, пишет издание, он не уточнил, связаны ли кибератаки с массовыми сбоями в сервисах Microsoft Corp. и в системах Федерального управления гражданской авиации США, произошедшие на прошлой неделе.